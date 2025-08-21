佐賀県鳥栖市の祭りの風景を活写する「鳥栖のまつり写真コンテスト2025」（鳥栖商工会議所主催、西日本新聞社など後援）の審査会が19日、同市元町の鳥栖商工会館であり、最優秀賞に福岡県小郡市の福田明子さん、優秀賞に多久市の山田力さんと福岡市の末廣周三さんの作品がそれぞれ選ばれた。9月5日に鳥栖市布津原町の市立図書館で表彰式がある。

52回目となる今年は、県内外の39人から114点の応募があり、鳥栖商議所や市の関係者ら6人が審査した。

福田さんは4月にあった市指定重要無形民俗文化財「宿（しゅく）の鉦浮立（かねふりゅう）」を撮影。重さ10〜15キロの鉦を頭上に掲げた男衆の姿を切り取り、「鉦浮立の特徴的な場面を捉え、バランス良くまとまっている」と評価された。

全ての応募作品は9月6〜12日（8日は休館日）に市立図書館2階で展示される。 （前田絵）

その他の受賞者は次の通り。 （敬称略）

入選＝志岐俊廣（山口県下関市）、西木護（鳥栖市）、野村詩朗（佐賀市）、鐘ケ江春雄（福岡県久留米市）、伊藤龍雄（鳥栖市）、福田全弘（福岡県小郡市）、久納弘明（鳥栖市）、武藤智子（同）、岡崎ロレッタ（福岡市）、松下義孝（鳥栖市）▽佳作＝原口衛（同）、森博茂（小城市）、臼本豊（山口県下関市）、高木徹郎（熊本県和水町）、黒木丸生（山口県下関市）、宮原典子（福岡県久留米市）、福原良一（同県太宰府市）、藤戸真由美（鳥栖市）、山下久（同）、古賀正史（同）▽ファミリー賞＝生田守（北九州市）、大塚博信（鳥栖市）、中村学（同）▽まつり賞＝内海清文（愛媛県松山市）、池田勝久（福岡県大刀洗町）