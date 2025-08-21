第１０７回全国高校野球選手権大会は２１日、甲子園で準決勝２試合が行われる。ベスト４の各校は２０日、兵庫県内でそれぞれ調整した。“２年生新怪物対決”となる沖縄尚学の最速１５０キロ左腕・末吉良丞と山梨学院の最速１５２キロ右腕・菰田陽生（はるき）も、ともに夏は初の決勝進出へ闘志を燃やした。

＊＊＊＊＊

“怪物２年生”対決に負けるわけにはいかない。沖縄尚学・末吉は、山梨学院の菰田にライバル心を燃やした。「投打ともに同級生の菰田選手が一番の脅威になってくると思う」と警戒心を高めた。

ここまで全４試合に登板して３９６球を投じたエース左腕。１９日の準々決勝・東洋大姫路戦では救援で３回を５０球で無失点に封じ「そこまで球数を投げることなく終えられた」。暑さ対策もあって選手たちは短パン姿。快投から約１６時間後、Ｔシャツに短パンの軽装で「疲労がたまった中で、状態の確認の意味を込めた」と、約２０球のキャッチボールで軽く汗を流した。

比嘉公也監督（４４）も「少し腕の位置が低い」と注視するが、体のケアにも努めている。宿舎の湯船に１時間程度漬かった後、体をほぐす。「（暑い）沖縄にそんな文化はない。甲子園に来てから」と新たな“日課”になった。睡眠も「８時間は取るようにしている」と蓄積する疲労を和らげるために気を配る。

チームはこの日、守備練習に加えて、木製バットを使った打撃練習も行った。１回戦から４試合で計１１得点と、大量得点こそ奪えていないが、野手陣は堅守で援護する。沖縄大会から通じて、ここまで失策は１つのみ。同校では夏は初となる準決勝へ向け「守備に信頼を置き、打たせて取れば、最少失点で抑えることができる」と背番号１。対抗心を胸に秘め、壁を突破する。（松ケ下 純平）