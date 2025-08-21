水道の設備が老朽化し、漏水や破損が全国で相次ぐ。自治体の水道事業は経営が厳しく、修繕や更新は思うようにはかどらない。

水道は生活や経済活動に欠かせないインフラだ。経営基盤を強化して、老朽化対策を急ぎたい。

水道管の約20％は40年といわれる耐用年数が経過し、2022年度は漏水や破損が約2万件に上った。

管理する自治体は修繕や更新の予算の捻出に苦慮している。水道事業は使用料収入だけでは回らず、一般会計からの繰り入れに頼る自治体が少なくない。

今後は給水人口の減少で料金収入が先細りするため、予算の確保はますます難しくなる。職員不足に困っている自治体もある。

近年は耐震化も重要な課題だ。昨年1月の能登半島地震では最大約14万戸が断水し、再開に5カ月を要した地域もあった。水道を断たれると、被災地の暮らしやなりわいの復旧に大きな支障が出る。

九州7県は基幹管路の耐震適合率が50％に満たず、心もとない。耐震化が遅れている地域にとって、能登の窮状は人ごとではない。

災害時の避難場所に指定された施設で断水の恐れがあるようでは、住民は安心して避難できない。

災害に備えるためにも経営基盤を強化する必要がある。料金の値上げだけで、収支を持続的に安定させるのは容易でない。将来の推計人口を踏まえ、最適な方策を検討してもらいたい。

先行例が多いのは水道事業の広域化だ。複数の自治体が協力し、事業統合や施設の共有化に取り組んでいる。設備や人材を効率良く運用することができる。

福岡県田川市と周辺3町は事業を統合し、浄水場の統廃合を進める。長崎県では、長崎市と長与町が新しい浄水場を共同で整備する計画だ。香川県のように、県内ほぼ全域を網羅した水道企業団を組織した地域もある。

国土交通省は、民間の資金や技術を活用する官民連携も後押ししている。

下水道の事情も似通っている。使用料だけでは運営費が賄えない自治体が多い。水道よりも後に整備されたため、耐用年数の50年を経過した割合はまだ低いが、この先は確実に高まる見通しだ。

今年1月、埼玉県で下水管の腐食が原因とみられる道路陥没事故が起き、1人が犠牲になった。点検を強化して事故を未然に防ぎたい。

上下水道の管理を省力化するには先端技術が有効だ。設備の点検にはロボットやドローンが活用されている。

管の使用年数や気候、土壌などのデータを基に、人工知能（AI）で破損確率を予測することも可能になった。衛星を使う自治体もある。

これらも単独の自治体より複数で協力した方が取り組みやすいだろう。