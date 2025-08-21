◆男子プロゴルフツアー ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント プロアマ戦（２０日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）

米国を主戦場にする昨季賞金王の金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）が今季初めて日本ツアーに出場する。３週前のウィンダム選手権後に帰国。この２週間は友人との再会を楽しみつつ、結局ゴルフ漬けの日々だったというのが金谷らしい。「ゴルフが好きなので。なんだかんだずっとやっていた。めっちゃ暑いなと思いながら」。日に焼けた顔に笑みが浮かんだ。

昨年１２月の最終予選会を３位で突破し、本格参戦１年目を迎えた米ツアーで、トップ１０フィニッシュが２度。「最後の方は少しずついい試合も増えてきた。今シーズン日々成長することを心がけてやってきて、徐々に良くなっているかなという感じはある。一日一日成長していく意識を持つことはすごく大事」。日々の取り組みを大切にしながら、海の向こうでも歩みを進めている。

５月のＣＪカップ・バイロン・ネルソンでは自己最高の５位、７月の３Ｍオープンでは最終日を１打差３位で迎え、優勝争いに加わった末に７位に入った。難コース、時差、移動。世界最高峰のツアーの転戦は大変なことが多い。「でも、めっちゃくちゃ楽しい、本当に。予選を落ちて土日が暇になるとめっちゃ腹が立つけど（笑）。来年もプレーしたいし、そのために頑張りたい」。強い気持ちは揺るがない。

ポイントレースは現在１３４位。１００位までに与えられる来季のフルシード獲得をかけ、９月から始まる秋季シリーズに挑む。「今週を楽しみにして来た。フォールシリーズに向けて弾みになるように頑張りたい。今本当にうまい選手がたくさんいるけど、その中でも自分らしいプレーを続けて、優勝を目指してやっていきたい」。久々の日本で、金谷らしく、一打入魂のゴルフを全うする。（高木 恵）