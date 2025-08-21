µð¿Í¡Ö£´£³¡×¤ÏÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤¬ÃåÍÑ¡Ä¼ÂÀÓ°ìÈÖ¤Ï¹â¶¶ÌÀ¡¡£¶£²Ç¯¤«¤é£³£³¾¡²Ô¤°¡ÄÇØÈÖ¹æÊª¸ì
¡¡¡Ö£´£³¡×¤ÏÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¤âÄ¹¤¤¤Î¤ÏÊá¼ê¤Î»³ËÜ¹¬Æó¤Î£±£°Ç¯¡£Æâ³°Ìî¤ò¤³¤Ê¤¹½Å¿®¿µÇ·²ð¤âÆþÃÄ»þ¤«¤é¤Ä¤±¡¢º£Ç¯¤Ç£±£°Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏÌ¾¸Å²°ÅÅµ¤¤Ç¹©Æ£¸ø¹¯¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢£¸£±Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£Æ±Ç¯¤Î£±°Ì¤¬Ëê¸¶´²¸Ê¡£Æ±¤¸°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀµÊá¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£±·³¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï£¸£´¡¢£¸£µÇ¯¤Î¹ç·×£´£³»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½Å¿®¤ÏÁáÂç¤«¤é£±£µÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡£¸½ºß¤âÂåÁö¤ä³°Ìî¤Î¼éÈ÷¸Ç¤á¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂÀÓ¤ò°ìÈÖµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶ÌÀ¤À¤í¤¦¡£ËÉÉÜ¹â¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿£¶£±Ç¯¤Ï¡Ö£µ£°¡×¤È¡Ö£¶£°¡×¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢£¶£²Ç¯¤«¤é¡Ö£´£³¡×¤ËÊÑ¹¹¡£Íâ£¶£³Ç¯¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤·¡¢£´£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢¥Á¡¼¥à£³°Ì¤Î£±£´¾¡¤òµó¤²¡¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£À¾Å´¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡££²¾¡£²ÇÔ¤ÎÂè£µÀï¤ÏÀèÈ¯¤·£±¼ºÅÀ´°Åê¾¡Íø¡££³¾¡£³ÇÔ¤ÎÂè£·Àï¤âÀèÈ¯¡££´¼ºÅÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î£±£¸¡½£´¤ÇºÆ¤Ó´°Åê¾¡Íø¡£Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÍ¥½¨Åê¼ê¾Þ¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡£¶£´Ç¯¤Ï³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢´°Åê¾¡Íø¡£¤³¤ÎÇ¯¤â¥Á¡¼¥à£²°Ì¤Î£±£²¾¡¡££¶£·Ç¯¤Ë¡Ö£²£°¡×¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ö£´£³¡×¤Ç£³£³¾¡¤ò²Ô¤¤¤À¡£