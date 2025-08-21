仕事中こそ快適に歩きたい。【フロンティア】のオフィスサンダルがAmazonに登場中‼
職人の手仕事が生む、足に寄り添うフィット感【フロンティア】のオフィスサンダルがAmazonに登場!
フロンティアのサンダルは、洗練されたデザインと実用性を兼ね備えた一足だ。
足に柔らかくフィットし、しっかり包み込む安心感のある構造により、長時間の着用でも疲れにくい。ソール部分には、耐久性に優れ、滑りにくいTPR素材を使用したオリジナルソールを採用。しっかりと地面を捉えながら、快適な歩行をサポートする。
インソールはカップイン形状で足裏にフィットし、歩行時の安定性と心地よさを向上。また、日本人特有の甲高・幅広の足に合わせた木型で、職人が「吊り込み」という工程をほぼ手作業で行うことで、一足ずつ丁寧に仕上げている。
通気性の高いメッシュ素材を使用したシリーズは、見た目にも涼やかでカジュアルな印象。細かなメッシュで肌触りも良く、ムレを防ぎながらスタイリッシュな足元を演出する。
快適さと美しさの両立を追求したこのサンダルは、忙しい日常をさりげなく快適にしてくれる存在。働く時間もリラックスできるように考え抜かれた、オフィスで活躍するサンダルだ。
