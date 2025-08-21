日本テレビにて、8月22日（金）24:50〜25:19、29日（金）25:35〜26:04 2週にわたって「コントラスト」を放送。放送後から1ヶ月間、TVerにて無料配信を実施。

実力派コント師4組に「全く同じ導入台本」を渡したら、コント師たちはどんなコントを完成させるのか？発想のコントラストを楽しむ番組。そして、コント師たちに渡される「導入台本」は千原ジュニアが執筆！

コント師たちは、その続きから「ラスト」までを考案して披露。この番組のために考えた「完全新ネタ」となる。「このまま単独ライブで披露したい」という声が芸人から上がるほど高いクオリティのネタも誕生!?

「ダブルインパクト」王者・ニッポンの社長をはじめ、ファイナリストであるセルライトスパ、ななまがり、スタミナパンなど、今注目を集める実力派芸人8組が千原ジュニアの「導入台本」に挑む。

＜出演芸人（ネタ披露）＞

ニッポンの社長、エルフ、トム・ブラウン、セルライトスパ、ダンビラムーチョ、ななまがり、ラバーガール、スタミナパン

また、ダンビラムーチョは地上波復帰後テレビでのネタ披露は初。復帰1発目、どんなコントを披露するのか？番組公式X（@Contrast_NTV）の告知動画内では、大原優一は「この3ヶ月を全てぶつけたい」とコメントしている。

そして、千原ジュニアと共に「お茶の間セット」でネタを見守るのは、インパルス・板倉俊之、ロッチ・コカドケンタロウ、FANTASTICS・中島颯太、フリーアナウンサーの中川安奈。家族という設定で「コントラスト」を楽しむ。70年代風の衣装にも注目だ。

中島は、一人で劇場に通うほどの「大のお笑い好き」を公言。お笑いへの愛が深すぎて、他の出演者が動揺する場面も？そんな中島のコメントにも注目！

＜番組公式X＞

@Contrast_NTV