サイバーエージェントの初任給は、大卒総合職で約42万円。大手企業はどこも新卒の給与を上げつつある。なぜなら就職氷河期と打って変わって、若者人口が減っているからだ。

団塊ジュニア世代は1学年で200万人以上いたが、いまの20歳前後だと1学年100万人ちょっと。この数はこれからも下がっていく。結果、企業が若者の奪い合いとなるわけだ。

かつて若者論は、若者バッシングの文脈で語られることが多かった。だが最近の「Z世代」論を見ていると、新しい世代の価値観を肯定的に評価する論調が強い。若者が希少になりつつある今、その価値は上がっているのだろう。労働市場においても、どんどん若手の給料は上がり、待遇はよくなっていく。少し前まではそう思われていた。しかし事態は変わってきた。もちろん理由はAIだ。

日に日にAIにできることが増えている。特にプログラミングや法律などの分野とAIは非常に相性がいい。だが今の段階では、全てをAIに任せることはできない。適切な指示をする人間が必要だ。そこでベテランが再注目されている。

「プログラマーは50代のフリーランスを雇うのがいい。新卒を雇うよりも安上がりで成果も期待できる」。あるIT企業経営者から最近聞いた言葉だ。

50代は体力も落ちている。進化の激しいプログラミングの分野では40歳定年説もあった。だが適切にAIの助けを借りられる50代は、非常に使い勝手がいいというのだ。

しかも世代的にブラック労働に慣れている。数十年前のIT業界は労働環境がひどかった。というかIT業界自体が黎明期であり、異様な熱気があった。時間に関係なく働く若者の多い世界だった。

時は移り、今は働き方改革の時代。労働基準法に対する意識は敏感になり、ホワイト企業が増えた。それ自体はいい変化である。ワークライフバランスを重視する若手社員が増え、納期の直前であろうが有休を取ることを厭わなくなった。それも全く問題はない。

むしろこうした働き方改革の進展は、社会全体をよくするはずだった。限りのある人材を巡って、企業同士が待遇を改善しようと競争する。労働者の待遇は改善され、時代についていけない非効率な企業は淘汰される。そんな理屈だ。

だけど、24時間働かせても一切不平を言わない、何十回リテイクを出してもパワハラだと訴えない、しかも誰よりも優秀な労働者が現れたら？ それがAIである。実際、新卒採用を絞る先進的な企業も出てきている。若者がもてはやされる時代は、それほど長く続かないのかもしれない。

もっとも全ての仕事をAIができるわけではない。ロボティクスの進化は遅れているから、介護や育児、配送や建設といった仕事はしばらく人間のものだろう。若者が大変な労働をする中、中高年は涼しいオフィスでただAIに指示を出す。新しい世代間対立が勃発しそうな気がしている。

