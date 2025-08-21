米国経済に景気減速の予兆

米株式市場は相変わらず好調だ。8月15日のダウ工業株30種平均は一時、昨年12月につけた史上最高値を上回った。

個人消費も堅調だ。15日に発表された7月の小売売上高（速報値）は前月比0.5％増の約7263億ドル（約107兆円）と2カ月連続で増加した。

金融市場関係者はトランプ政権の関税政策による景気後退は回避できたと判断しているようだが、実体経済の悪化はこれからだ。個人消費は低所得層を中心に鈍化が目立ち始めており、企業の投資も人工知能（AI）分野に偏っており、盤石とはいえない状況だ。

2023から24年にかけて、米国経済の成長率は金融引き締めの下でも3％弱と高水準だったが、今年は1％前後に減速する可能性が高まっている。「コロナ禍後の世界経済を牽引してきた米国経済が曲がり角に差しかかっている」（日本経済新聞2025年8月15日付）との見方が一般的だ。

ともに深刻な内憂外患

国家資本主義の傾向が強まる米国

足元の景気減速の予兆以上に気がかりなのは、米国経済が国家資本主義の色彩を帯びてきているとの疑念が生じていることだ。

国家資本主義とは、国家が企業活動に積極的に介入する経済運営のあり方であり、現在の中国がその典型だと言われている。

これに対し、米国では企業の自由な活動が保障されているとみなされてきたが、トランプ政権2期目に入り、国家資本主義の傾向が強まっているとの警戒感が広がりつつある。

トランプ政権は当初から対外的に米国第一主義を掲げ、自由貿易体制を重視しない方針を鮮明にしている。貿易赤字の解消を目的とした高関税政策を進めるとともに、関税を引き下げる見返りに世界各国から米国内への投資を半ば強制する手法は定番となった。

このことからわかるのは、米国が国家主導の管理貿易体制に舵を切ったことだ。

労働省の労働統計局長をクビに

トランプ政権はさらに国内でも異例の行動に出ている。

市場関係者が驚いたのは、トランプ氏が1日に公表された雇用統計を不正操作と決めつけ、労働省の労働統計局長を解任したことだ。

新たに局長に指名されたアントニ氏の発言も市場の不安を増幅させている。アントニ氏が雇用統計の速報値が大幅に修正される状況が続いていることを問題視し、雇用統計の月次速報を一時停止すべきだと主張していることが明らかになったからだ。

正確性に問題はあるものの、雇用統計は金融市場関係者が最も重視する経済指標だ。速報値の公表が停止されれば、政府統計に対する信頼性が揺らぐ事態になりかねない。

ゴールドマンを攻撃、FRBに圧力

トランプ氏が民間企業の経済分析にケチを付け始めていることも問題だ。

トランプ氏は12日、関税措置が米国経済に悪影響を及ぼすという予測は「間違っている」として、米金融大手ゴールドマン・サックスを公然と批判。同社のデービッド・ソロモンCEOの経営手腕についても疑問を呈した。

ゴールドマン・サックスはトランプ氏の難癖に毅然とした態度で臨んでいる。だが、アナリストらが萎縮し、調査結果に手心を加えるのではないかとの危惧が広がっている。

政府にとって不都合な経済実態を隠蔽するのは中国の常套手段だが、トランプ政権もこれに追随し始めているのではないかと思えてならない。

トランプ氏が連邦準備理事会（FRB）に圧力をかけ続けていることも看過できない。

ホワイトハウスは12日、トランプ氏がパウエルFRB議長の提訴を検討していると明らかにした。表向きの理由はFRBが実施している建物改修の過大な費用だが、背景にパウエル氏がトランプ氏の利下げ要求を受け入れない状況があることは間違いない。

米国も中国と同様、中央銀行の独立性が維持できなくなってしまうのではないかとの不安が頭をよぎる。

政治的圧力で企業からカネを巻き上げる

極めつけは、上納金のような前近代的な制度が導入され始めていることだ。

トランプ政権は11日、米半導体大手のエヌビディアとアドバンスト・マイクロ・デバイセズが中国向けに販売したAIチップ収入の15％を政府に支払うと発表した。中国向けの輸出が認められることを条件に両社が支払う資金は、米国債務の返済に充当されるという。

ベッセント財務長官は13日、このスキームの対象が他の分野に拡大する可能性があるとの見解を示した。

税などの通常の手段ではなく、政治的圧力で企業からカネを巻き上げるやり口は、中国政府が2021年に「共同富裕（格差是正）」の名目で大企業から多額の資金を国庫に納めさせたことを彷彿とさせる。これが横行すれば、米国の企業経営の安定性にとって大きな障害になってしまうだろう。

米国が中国を模倣するという皮肉

思い起こせば、米国は20年以上にわたって中国の国家資本主義を批判してきた。

中国が2001年に世界貿易機関（WHO）に加盟した際、米国側は中国が徐々に経済的自由を受け入れると期待したが、その後の推移は真逆だったと言っても過言ではない。

習近平体制下で強化された中国の国家資本主義は一時、世界的に評価されたが、現在は不動産バブルの崩壊などマイナス面が一気に顕在化している。にもかかわらず、トランプ政権がこれを模倣し始めているのだとしたら、これほどの皮肉はないだろう。

中国の国家資本主義が巨大な官僚機構を駆使して長年実行されているのに対し、米国ではトランプ氏の独断で急遽始まった点も気になるところだ。

国家資本主義の色彩を強めるトランプ政権のせいで、米国経済が急速に悪化しないことを祈るばかりだ。

藤和彦

経済産業研究所コンサルティングフェロー。経歴は1960年名古屋生まれ、1984年通商産業省（現・経済産業省）入省、2003年から内閣官房に出向（内閣情報調査室内閣情報分析官）。

