「時代を映す鏡」ともいわれるテレビコマーシャル。商品を紹介するだけでなく、世相を反映したCMからは数多くの流行語やヒットソングが生まれ、それを契機に人気者になったタレントも少なくない。

大手広告代理店は、CMに対する視聴者の意識調査を定期的に実施しているというが、今回本誌は、直近におこなわれたアンケートの結果を入手した。

「インターネットの普及により『テレビ離れ』といわれて久しいものの、いまだにテレビCMの影響力は大きいものがあります」

と語るのは、調査を担当した大手広告代理店の担当者だ。

「この調査は今年7月に、全国の視聴者1万5000人を対象におこなわれたものです。好きなCMと嫌いなCMを挙げてもらい、それぞれその理由を聞いています。老若男女問わず幅広い世代から調査しており、まさに『国民の声』といえるものでしょう」（同前）

では、「好きなCM」を見てみよう。「テレビ離れ」の時代でも、多くの視聴者を惹きつけているCMとはーー。

1位は、日本の至宝・大谷翔平（31）が出演する「お〜いお茶」。伊藤園は今年1月、ドジャースともパートナーシップ契約を締結している。

「日本人の誇りである大谷が、日本茶を宣伝している素敵さがたまらない」

「大げさではなく実直な内容で、大谷さんの人柄が表われている」

「朝の大谷チェックから私の1日が始まります。CMでも観られるのは幸せ」

さすがは老若男女から支持されている国民的英雄。爽やかな演出も評価が高い。

2位は、長澤まさみ（38）の「虫コナーズ」。長澤は2016年から同商品のCMに出演し、静岡出身の長澤の関西弁が毎回話題になっている。

「長澤さんが演じる、ちょうどいい加減の “はすっぱ” な感じが爽快」

「独特の言い回しと間。中毒性があります」

過去にもおもしろCMを多数制作しているKINCHO。今回、大谷に1位の座を奪われるまでは、同社のCMが長年にわたり首位だったという。ちなみに、現在放送されているのは、俳優・中島歩（36）と共演している「蚊に効きまんねん篇」と「そこにぶら下げたらええねん篇」だ。

3位は、今田、内村光良（61）、天海祐希（58）、目黒蓮（28）が共演する「晴れ風」。豪華なキャストを揃え、キリンビールのこの商品への力の入れ具合がわかる。

「色使いがきれいなCMで、出演者の爽やかさもあり『一度飲んでみよう』となった」

CMの効果もあって、売り上げは好調。「一番搾り」に並ぶ同社の看板商品となった。

4位は、綾瀬はるか（40）のスタイルのよさに注目が集まった、UNIQLOの「LifeとWear」。

「私は、綾瀬さんのようにブラトップでお出掛けする勇気ないけど憧れる」

「綾瀬さんの脱ぎっぷりに驚愕。桑田佳祐さんの歌声もいい」

綾瀬の大胆な “上半身” が話題になったCMで、ブラトップの売り上げも好調という。

5位は、芳根京子（28）、松下洸平（38）らが演じる「マルエフ まろやか日本」。

「嫌なことがあった日も、このCMを見ると『明日も頑張ろう！』となる」

「芳根さんに癒やされ続けています！」

「お疲れ生です」のフレーズと、竹内まりやの『元気を出して』でお馴染みのシリーズ。芳根の癒やし効果は絶大なようだ。

「好きなCM」は納得のラインナップといえそうだ。広告代理店のキャスティング担当者がこう語る。

「CMでの鉄板のキャスティング、万人受けするタレントは、今では大谷さん、綾瀬さんぐらいでしょう。とはいえ、すでに多くの企業、ジャンルのCMに出演しており、高額なギャラもあって、簡単にオファーは出せません。

また人気のタレントであっても、たとえば出演したドラマがすべて当たるわけではありませんし、それはCMでも同じです。ちなみに、大谷さんが出演するディプのCMは嫌いと挙げる人のほうが多かったですからね。なので、人気のタレントになるほど、その影響力や自身のイメージとマッチするのかなどという点を慎重に吟味します。

それでも不評を買うこともありますし、逆に人気タレントが出ていなくても評判になることもある。ただたんに人気タレントを使えばいいというものではなく、なかなか難しい世界なんです」

「私はコレで会社を辞めました」という禁煙グッズCMのセリフが流行語になったのは、約40年前。社会現象となるようなフレーズが、再びCMから生まれる日は来るのだろうか。