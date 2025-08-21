【J1順位表】町田“破竹の8連勝”で暫定首位 連勝前は10位 神戸は2位浮上 広島は6位後退
サッカーJ1リーグは、ACLEとACL2の日程の都合で、20日（水）に第30節の2試合が行われました。
7連勝と絶好調の4位FC町田ゼルビアはガンバ大阪を3−1で破り8連勝。連勝前は首位と勝ち点15差の10位でしたが、6月から快進撃。消化試合数が1試合多いですが、暫定首位に浮上しました。
連敗中だった6位ヴィッセル神戸は5位サンフレッチェ広島との上位対決を制し、3試合ぶりの勝利。得失点差で町田に及びませんでしたが、暫定2位に浮上。次節は22日（金）〜24日（日）に第27節10試合が開催されます。
【J1第30節結果】
◆町田 3−1 G大阪（町田GIONスタジアム）
得点【町田】昌子源（前半17分）林幸多郎（後半33分）西村拓真（後半45分）【G大阪】デニス ヒュメット（後半16分）
◆神戸 1−0 広島（エディオンピースウイング広島）
得点【神戸】オウンゴール（後半42分）
◆柏 − 浦和（三協フロンテア柏スタジアム、22日）
◆福岡 − 清水（ベスト電器スタジアム、23日）
◆東京V − 広島（味の素スタジアム、23日）
◆新潟 −鹿島（デンカビッグスワンスタジアム、23日）
◆名古屋 − 川崎F（豊田スタジアム、23日）
◆G大阪 − 横浜FC（パナソニック スタジアム 吹田、23日）
◆C大阪 − 神戸（ヨドコウ桜スタジアム、23日）
◆岡山 − 湘南（JFE晴れの国スタジアム）
◆横浜FM − 町田（日産スタジアム、23日）
◆FC東京 − 京都（味の素スタジアム、24日）