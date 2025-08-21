サッカーJ1リーグは、ACLEとACL2の日程の都合で、20日（水）に第30節の2試合が行われました。

7連勝と絶好調の4位FC町田ゼルビアはガンバ大阪を3−1で破り8連勝。連勝前は首位と勝ち点15差の10位でしたが、6月から快進撃。消化試合数が1試合多いですが、暫定首位に浮上しました。

連敗中だった6位ヴィッセル神戸は5位サンフレッチェ広島との上位対決を制し、3試合ぶりの勝利。得失点差で町田に及びませんでしたが、暫定2位に浮上。次節は22日（金）〜24日（日）に第27節10試合が開催されます。

【J1第30節結果】

◆町田 3−1 G大阪（町田GIONスタジアム）

得点【町田】昌子源（前半17分）林幸多郎（後半33分）西村拓真（後半45分）【G大阪】デニス ヒュメット（後半16分）

◆神戸 1−0 広島（エディオンピースウイング広島）

得点【神戸】オウンゴール（後半42分）

【J1次節第27節カード】◆柏 − 浦和（三協フロンテア柏スタジアム、22日）◆福岡 − 清水（ベスト電器スタジアム、23日）◆東京V − 広島（味の素スタジアム、23日）◆新潟 −鹿島（デンカビッグスワンスタジアム、23日）◆名古屋 − 川崎F（豊田スタジアム、23日）◆G大阪 − 横浜FC（パナソニック スタジアム 吹田、23日）◆C大阪 − 神戸（ヨドコウ桜スタジアム、23日）◆岡山 − 湘南（JFE晴れの国スタジアム）◆横浜FM − 町田（日産スタジアム、23日）◆FC東京 − 京都（味の素スタジアム、24日）