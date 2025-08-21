◇パ・リーグ 日本ハム6−5オリックス（2025年8月20日 エスコンF）

ファンを喜ばせたい一心だ。日本ハム・水谷瞬外野手（24）は1打席目に限り、登場曲を日替わりにしている。「たまたまその日に来て、たまたま自分の好きな曲が流れたらうれしい気持ちになると思う」。この日はファーストピッチで訪れたアイドルグループ「CANDY TUNE」の「倍倍FIGHT！」に乗り、いきなり快音を響かせた。

「約1カ月ぶりの先頭打者ホームラン、気持ち良いですね。CANDY TUNEに感謝」

0―0で迎えた初回先頭。オリックス先発・佐藤に2球で追い込まれたが、そこから粘った後の6球目だった。外角142キロ直球を捉え、右翼フェンス奥の自軍ブルペンに突き刺した。7月4日の楽天戦以来、通算6度目となる先頭打者アーチ。本塁打も同26日のロッテ戦以来55打席ぶりだっただけに、久しぶりの「パイナ砲」が心地よかった。

常に律する姿勢が復調を後押しする。18日まで8月の月間打率・219と低調も、前日は2試合連続マルチ安打をマーク。上昇の気配も、試合後は「順を追って修正していかないといけない。急にホームランとか欲張ってはいけない」と、語っていた。決して狙ってではなく、逆方向の意識を持ちつつ生まれた本塁打だからこそ価値がある。

「まだまだ。コツコツ頑張ることが、勝つ“コツ”です」と、水谷は言う。チームは4連勝で首位ソフトバンクとのゲーム差「3」をキープした。コツコツと地道に一勝を積み重ねた先に、9年ぶりのリーグ制覇が見えてくる。