気象庁は、きょう（21日）午前4時30分、九州の西にある熱帯低気圧が、今後24時間以内に台風に発達する見込みであると発表しました。

▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション

熱帯低気圧は、きょう午前３時現在、鹿児島県薩摩川内市の西約１２０キロにあって、１時間におよそ１５キロの速さで北東へ進んでいます。

中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

熱帯低気圧は今後２４時間以内に台風となる見込みで、その中心は、



あす（２２日）午前３時には薩摩川内市付近

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、



あさって（２３日）午前３時には鹿児島県出水市付近

中心の気圧は１００８ヘクトパスカル



が予想されます。

全国各地への天気の影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

九州エリアの今後24時間の予報は？

【画像⑩～⑯】は、九州各地の今後24時間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。