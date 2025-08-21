【台風情報】九州の西にある熱帯低気圧が再び「台風12号」に発達の見込み 九州を直撃か 今後の進路は【台風いつどこへ？今後16日間＆24時間の天気予報シミュレーション 気象庁 21日午前4時30分発表】
気象庁は、きょう（21日）午前4時30分、九州の西にある熱帯低気圧が、今後24時間以内に台風に発達する見込みであると発表しました。
▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション
熱帯低気圧は、きょう午前３時現在、鹿児島県薩摩川内市の西約１２０キロにあって、１時間におよそ１５キロの速さで北東へ進んでいます。
中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。
今後の進路予想は【画像①】の通りです。
今後の進路はどうなる？
熱帯低気圧は今後２４時間以内に台風となる見込みで、その中心は、
あす（２２日）午前３時には薩摩川内市付近
中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
あさって（２３日）午前３時には鹿児島県出水市付近
中心の気圧は１００８ヘクトパスカル
が予想されます。
全国各地への天気の影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
九州エリアの今後24時間の予報は？
【画像⑩～⑯】は、九州各地の今後24時間の天気の予想です。
今後の情報に注意してください。