¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5-4À¾Éð¡Ê2025Ç¯8·î20Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë
¡¡2¡½2¤Î7²ó1»àËþÎÝ¡£ºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾åÂô¤ÏÃºÃ«¤ò148¥¥í¡¢ÂåÂÇ¡¦Â¼ÅÄ¤ò149¥¥í¤È¤¤¤º¤ì¤âÄ¾µå¤Ç»°¿¶¤Ë»Â¤ë¤È´¶¾ð¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¡¢¶«¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖËÍ¤â¤³¤³¤«¤é¤¬Âç»ö¤Ç¡¢1Àï¤âÍî¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Ä´»Ò¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡7²ó2¼ºÅÀ¡£¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿Î¢¤Î¹¶·â¤ÇÌ£ÊýÂÇÀþ¤¬¾¡¤Á±Û¤·¡£8·î¤ò3Ï¢¾¡¤È¤·¤Æ¡¢2·å¤Ë²¦¼ê¤Î9¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾µå¤¬¥¥ì¥¥ì¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇºÇÂ®151¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£4²ó2»à¤ËÅÏÉôÀ»¤ËÃæÁ°ÂÇ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀÅêµå¤À¡£Æ±2»à°ìÎÝ¤Ç¥Í¥Ó¥ó¤ËµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¼ºÅÀ¤Ï¤³¤Î²ó¤Î¤ß¡£°ÜÀÒ¸å¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëËè²ó12»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬Ãæ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤µ¤¤Å¤¤¬¡¢Åêµå¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¡ÊÅÐÈÄ¡Ë2ÆüÁ°¤Ë¥á¥Ç¥£¥·¥ó¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë±¦Â¤Î»È¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Êá¼ê¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤±¤º¡¢ÄÀ¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¿¤á¤òºî¤Ã¤¿¤È¤³¤íÄ¾µå¤¬¤µ¤é¤ËÀ¸¤¤¿¡£¡Ö²¿¤¬¤Ï¤Þ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£´¶³Ð¤ÏÂç»ö¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾ÉðÀï¤Ïº£µ¨4Àï4¾¡¡£21Ç¯°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê10¾¡¤Ë²¦¼ê¤À¡£4¿ÍÌÜ¤Î2·å¾¡ÍøÅê¼ê¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï05Ç¯¡Ê¿ùÆâ¡¢ÀÆÆ£¡¢ÏÂÅÄ¡¢¿·³À¡Ë°ÊÍè20Ç¯¤Ö¤ê¡£ÅÁÀâ¤Î¡È4ËÜÃì¡É¤ÎºÆ¸½¤Ø¾åÂô¤Ï¡Ö2·å¤ÏºÇÄã¸Â¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¤¡×¤È¼¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤ËÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë