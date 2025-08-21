実用書や資格・ビジネス関連の書籍で知られた出版社の（株）秀和システム（東京都、以下秀和）が7月4日、東京地裁から破産開始決定を受けた。負債総額は50億788万円。そのうち、グループ会社向け連帯保証債務が40億3795万円にのぼる。秀和は代表者の交替を機に、M＆A戦略に大きく舵を切った。2021年5月にグループ会社を通じて船井電機（株）（大東市、現:FUNAI GROUP、以下船井）を傘下に収め、さらに脱毛サロン大手の「ミュゼプラチナム」も手中にした。ところが、船井は2025年1月に破産開始決定を受け、ミュゼプラチナム（現:MPH（株）、以下ミュゼ）も5月に債権者から破産を申し立てられた。秀和はその後も事業を続けていたが、2025年7月に東京地裁から破産開始決定を受けた。老舗出版社の秀和がM＆Aで急成長をたどり、そして一気に破産開始決定を受けるまでの顛末（てんまつ）を東京商工リサーチ（TSR）が取材した。（東京商工リサーチ情報部 本間浩介）

パソコンメーカーのMCJが子会社化

その後、投資業のウエノグループに事業譲渡

秀和は1974年12月、秀和システムトレーディング（株）の社名で設立された。当初は競合が少なかったIT関連など実用書を手掛け、パソコン解析書「解析マニュアル」シリーズやコンピューター入門書「はじめての」シリーズなど、相次いでヒット作を生んだ。

1995年に社名を（株）秀和システムに変更すると、資格やビジネス関連の分野にも広げ、2002年7月期の売上高は27億2134万円をあげる堅実な出版社だった。

ところが、その後の出版不況で業績が伸び悩み、2006年1月、パソコンメーカーの（株）MCJ（東京都、東証スタンダード）が秀和の株式を100％取得し、子会社となった。

MCJは、秀和をグループのメディア戦略の中核と位置付け、約10年間にわたりMCJグループの一員として事業を展開した。だが、出版市場の縮小が続き、2015年12月にMCJは投資業の（株）ウエノグループ（東京都、上田智一社長）に秀和の全株式を譲渡し、上田智一氏が秀和の代表に就任した。そして2016年2月、ウエノグループを逆さ合併方式で秀和が吸収合併した。

