¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹âÌîÏ¢¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬¸ì¤Ã¤¿¹ÎÍàÅÓÃæ¼Âàá¤ÎÌäÂêÅÀ¡¡£Ó£Î£Ó±ê¾åÂÐºö¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¡×
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤â²Â¶¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¹ó½ë¤ÎÃæ¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ï½øÈ×¤«¤éÌ¾Ìç¡¦¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤ÎàË½ÎÏÉÔ¾Í»öá¤¬È¯³Ð¡££Ó£Î£Ó¤ÇÂçÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢ÅÓÃæ¼Âà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¤âË¶¶Ãæ±û¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎàÃöÌÚ´éá¤¬»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤ÇÀ¤´Ö¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£²¿¤«¤ÈÈãÈ½¤ÎÌðÌÌ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤ÏÁê¼¡¤°ÌäÂê¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¡£°æËÜÏË»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ê£µ£´¡Ë¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½º£Âç²ñ¤Ï¹ÎÍ¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡¡°æËÜ»á¡¡¹â¹»Ìîµå¤ÎÃæ¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ø¹»¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ÈÂª¤¨¤ë¤È¡¢¤¤Á¤ó¤È¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½Â¿¤¯¤Î³Ø¹»¤¬¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡¡°æËÜ»á¡¡¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤â¤¦£±²ó¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤«¡¢ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º¡¢ËÍ¤é¤â´Þ¤á¤Æº£¤Î»þÂå¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¤ä¤êÊý¤ò¤ª¸ß¤¤¤ËÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½º£²ó¤Ï³Ø¹»Â¦¤¬¼Âà¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤ÆÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤Î¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡°æËÜ»á¡¡Ï¢ÂÓÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¦¥Á¤Ï¤À¤¤¤Ö´Ë¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡ÊÅö³ºÀ¸ÅÌ¤Î¡Ë¿Í¿ô¤ÇÀþ°ú¤¤·¤è¤¦¤È¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½°ìÊý¤Ç¥Í¥Ã¥È¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬¼ý¤Þ¤é¤º¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤ó¤À¤³¤È¤¬¼Âà¤Î°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÉ»ßºö¤Ï
¡¡°æËÜ»á¡¡¥¦¥Á¤â±ê¾å¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤Ï£±¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¹ñ¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈË¡Î§¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³§¤µ¤ó»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤Ö¤óÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡£
¡¡¡½¡½¥Õ¥§¥¤¥¯¾ðÊó¤È¤ÎÀººº¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë
¡¡°æËÜ»á¡¡µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³Ø¹»Â¦¤¬¤¤Á¤ó¤È²Ã³²¼Ô¡¢Èï³²¼Ô¡¢´Ø·¸¤·¤¿¿Í¤Ë¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤¿¾å¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤¿¤é¥Õ¥§¥¤¥¯¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ö¤³¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¡¢³§¤µ¤óÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¨¤ë¡£¤½¤³¤¬º£²ó¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¸ÊËÉ±Ò¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ìîµå¤ò»Ö¤¹³§¤µ¤ó¤ÎÌ´¤¬ÇË¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¹âÌîÏ¢¤Ï³Ø¹»Â¦¤ÎÄ´ºº¤òÂÔ¤Ã¤¿¾å¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«
¡¡°æËÜ»á¡¡¤Þ¤º¤Ï³Ø¹»¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·û¾Ï¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤â½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤À¤±¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¡½¡½¶µ·±¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤
¡¡°æËÜ»á¡¡³Ø¹»¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹ÎÍ¤µ¤ó¤â¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¿Æ´¤ì¤ë³Ø¹»¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½Âç²ñÁ°¤«¤éË¶¶Ãæ±û¤Î¹â¶¶Âç´îÃÏÅê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î´é¥Þ¥ÍàÉõ°õá¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹âÌîÏ¢¤«¤éÃí°Õ¤·¤¿¤Î¤«
¡¡°æËÜ»á¡¡¤¢¤ì¤¬¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£ÍÆ»Ñ´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤ÊÀéº¹ËüÊÌ¤Ç¤¹¤·¡¢¸«¤è¤¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤¦¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤·¡ÄÃí°Õ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£²æ¡¹¤¬¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÁê¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òËº¤ì¤º¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤Ï¤ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£¤¹¤´¤¯È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¡£
¡¡¡½¡½¤¢¤ì¤Ïà¥»¡¼¥Õá¤À¤Ã¤¿¤È¡Ä
¡¡°æËÜ»á¡¡Ãí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¥®¥ê¥®¥ê¡Ê¥»¡¼¥Õ¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤ó¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡£»ä¤«¤é¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸©¹âÌîÏ¢¤«¤é¤â¤ä¤á¤í¡¢¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£à¹Í¤¨¤Æ¤Íá¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤òÉî¿«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¡½¡½ÃöÌÚ´é¤Çµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¤Ê¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤¬
¡¡°æËÜ»á¡¡¤¸¤ã¤¢¾Ð´é¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¥Ë¥³¥Ë¥³Åê¤²¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÉÔ¶à¿µ¤È¼è¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¿Í¤Î´¶¾ð¤Î¼è¤ê¤è¤¦¤Ç¤·¤ç¡£³Ú¤·¤ó¤ÇÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢Áê¼ê¤¬à¤Ê¤ó¤ä¤Í¤óá¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤á¤í¤È¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¡£¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë°Ò³Å¤¹¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¡£
¡¡¡½¡½£²£°£²£³Ç¯¥»¥ó¥Ð¥ÄÂç²ñ¤Ç¤Ï£×£Â£Ã¤Îà¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥ë¥Ý¡¼¥ºá¤¬¿³È½¤«¤éÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â
¡¡°æËÜ»á¡¡¤½¤ì¤âÁê¼ê¤Î¼õ¤±»ß¤á¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ë½ÎÏ¡¢¤¤¤¸¤á¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡ÄÆ±¤¸»ö¾Ý¤Ç¤â¼õ¤±¤¿Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤¤¿Í¤«¤é¸ª¤ò¤¿¤¿¤«¤ì¤¿¤é·ãÎå¤À¤±¤É¡¢·ù¤Ê¿Í¤«¤é¤À¤È¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¤Ê¤ë¡£À¤¤ÎÃæ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÉÔ²÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤âÀþ°ú¤¤¬Æñ¤·¤¤¤±¤É¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ÎÁ°Äó¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈùÌ¯¤À¤È»¿ÈÝ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÀÎ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¬¤´¤Ê¤·¤Ë¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¤¦¤Þ¤¯ÃúÇ«¤ËÆ³¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£