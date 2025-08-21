「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２０日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉近親に１７年京成杯ＡＨを制したグランシルクがいるメイショウナナシロ（牡、父カリフォルニアクローム、石橋）は３１日の中京６Ｒ（芝１６００メートル）で初陣を迎える。鞍上は高杉を予定。

伯父に重賞３勝のフェラーリピサを持つオンザノアール（牝、父インディチャンプ、佐藤悠）は３０日の新潟５Ｒ（芝１４００メートル）で坂井とのコンビでデビュー。佐藤悠師は「動きはいいですし、物おじしない性格も良さそう」と口にした。

〈美浦〉母がＧ１・６勝馬グランアレグリアで、３０日の新潟５Ｒ（芝１４００メートル）でデビュー予定のグランマエストロ（牡、父エピファネイア、木村）がＷで追われ、７Ｆ９７秒３−１１秒９で軽快な動きを見せた。土田助手は「併せ馬をやって反応は良かったし、しっかり動けていました」と評価。３１日の新潟５Ｒ（芝１８００メートル）を予定するタッセルノット（牝、父キズナ、林）も母が重賞勝ち馬ディアンドルと良血馬で、Ｗで素軽い動き。林師は「抜け出すとソラを使うところはあるけど、動き自体は良かった」と好感触だ。

〈札幌〉１７日の札幌で新馬勝ちしたジャスティンシカゴ（牡、美浦・宮田）は札幌２歳Ｓ（９月６日・札幌、芝１８００メートル）を目標に。同日に未勝利戦Ｖのウチュウノセカイ（牡、美浦・青木）はすずらん賞（３０日・札幌、芝１２００メートル）へ。鞍上は丹内。「中１週ですが元気いっぱいなので」と青木師。