「キーンランドＣ・Ｇ３」（２４日、札幌）

帰国初戦となるウインカーネリアンは２０日、函館Ｗで活気十分の動きをみせた。８歳という年齢を感じさせない動きで、タイトル奪取への態勢は整っている。

古豪健在をアピールするには十分な動きだ。海外帰り初戦となるウインカーネリアンは函館Ｗで単走追い。カーブは急だがコーナリングはスムーズで、加速感ある走り。しまいは軽く気合をつけられ、軽快なフットワークで５Ｆ６６秒７−３７秒６−１１秒９を計時した。

前日の大雨で重馬場となったなかでの追い切り。千島助手は「順調ですね。動きも悪くなく、しまい伸ばしていいと言われていたし時計的にもいい。（馬場が）重いから気持ちだけ乗せる感じで。１週前に長めから乗って馬も仕上がってきています」と手応えがある。

スプリント戦初参戦が昨年の高松宮記念。２番手から追走して４着と健闘すると、京阪杯２着、シルクロードＳ３着、そしてＵＡＥでのアルクオーツスプリントで２着。８歳を迎えた今でもスプリンターとして十分戦える走りを見せている。

「馬も環境に動じないですね。いろいろと経験をしていますから。放牧先も、今回はいつもの阿見分場と違って北海道でしたから。しっかり乗られて落ち着きもあるのかな」。積み重ねてきた経験を武器に新興勢力をねじ伏せる。