¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡Û»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤¡¡à»°Àþá±éÁÕ¤Ç¥á¥ó¥¿¥ëÀ°¤¨¤ëÆü¡¹¡ÖËèÆü£³£°Ê¬¤Ï¿¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó¤Ç£²£°£²£µÇ¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¶â¡õ¶ä¥á¥À¥ë¤Î»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤¡Ê£²£²¡áÉÍ¾¾¤¤¤ï¤¿¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ë¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤ò¹ðÇò¡££²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤òÁ°¤Ë¡¢²Æì¤Ë¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¸¹³Ú´ï¡¦»°Àþ¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ñÌ£¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²Æ¤ËÃÎ¿Í¤«¤é¼êºî¤ê¤Î»°Àþ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö»°Àþ¤Î²»¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¤È¥É¥Ï¥Þ¤ê¡£Ìó£±¤«·îÁ°¤Ë¤Ï¥Þ¥¤»°Àþ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¸½ºß¤Ï½é¿´¼ÔÍÑ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¡¢»°Àþ¤Î´ðÁÃ¤òÌÔÊÙ¶¯Ãæ¡£¡Ö¹©¹©»Í¡Ê¤¯¤ó¤¯¤ó¤·¡¼¡á»°Àþ¤Î³ÚÉè¡Ë¤ÎÆÉ¤ßÊý¤È¤«ÃÆ¤Êý¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¸¹¡¢Ãæ¸¹¡¢½÷¸¹¤Î²¡¤µ¤¨Êý¤È¤«¤â¤«¤Ê¡£¤Þ¤À»Ï¤á¤Æ£±¤«·î¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É¡¢ËèÆü¤Ç¤¤ë¤À¤±£³£°Ê¬¤Ï¿¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¾¡Éé¤Î¸ÞÎØ¥¤¥ä¡¼¡£¤è¤ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢»°Àþ¤ÏÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÖÇ®Ãæ¤·¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬º£¤Î¤È¤³¤í¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¼ñÌ£¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ë¶É¡¢»°Àþ¤â¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢³Ú¤·¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£¸·îËö¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤¿¤áÅÏ²¤¤·¡¢£±£°·î¤Ë¤Ï°ì»þµ¢¹ñ¤¹¤ëÍ½Äê¡£»°Àþ¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ¡ºÙ¤Ê¤Î¤Ç¡ÊÈô¹Ôµ¡Åë¾è»þ¤Ë¡ËÍÂ¤±¤¿¤é²õ¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£¿·¤¿¤ÊàÁêËÀá¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èá´ê¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
