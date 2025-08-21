真木あかりの12星座占い【8/21〜8/27】やぎ座は「人間としての器」が大きく拡大するとき

牡羊座

自分を整えてすこやかな心身に

23日の新月は、あなたの生活に新たな節目をもたらす様子。生活習慣や働き方に無理が生じている人は、このタイミングで日々のルーティンを見直してみるといいでしょう。嗜好品の摂取など、体に悪いと思いながらもやめられずにきたことも、この新月をめどにすることで思った以上にさっぱりと抜けられるのではないでしょうか。人間関係も盛り上がる時期だけに、心身を整えることはとても大事。プレッシャーや身勝手に負けない自分でいられます。

牡牛座

うんとワクワクして創造性に火をつけよう

新月は、あなたの感性や自己表現において新たな「スタート」の追い風をもたらしてくれるよう。趣味に没頭したり、推し活に夢中になる人はとても多いでしょう。そうした時間を持つことが日々を自分らしく過ごしていくためのエネルギーにもつながっていくよう。恋を探している人は、新たな出会いのチャンスも得やすいかも。新月のタイミングですべてが進行するわけではないと思いますが、この時期に出会った人が今後、パートナーとなることも。

双子座

ホッとできる居場所をつくっていくとき

昨今の経済事情や将来的な生活の安定を踏まえ、住まいについてこれまでとは異なる気持ちが生まれそう。安心して暮らせるエリアへの引っ越しを検討したり、住みやすい部屋にすべく模様替えをしたりと、住環境へのテコ入れが始まるでしょう。探し始めればいい情報がどんどん飛び込んでくる時期なので、すぐに内見を申し込むなどスピード感を持って行動を起こしたいところ。恋愛は風通しのよさがカギ。進展を急ぐよりもライトな雑談を楽しんで。

蟹座

新しい情報をインプットして

情報やコミュニケーションが何気ない日々に新たな動きをもたらす予感。いつも以上に情報感度を高めるのはもちろん、自分でも「まずはお試しでやってみる」という機会をできるだけ多く持つようにするといいでしょう。たとえばAIについても「最近の人はこうらしい」などと噂し合うよりも、まずは無料プランで使い倒すくらいの気持ちで過ごしたいもの。趣味でも仕事でも、使っているうちにアイデアが生まれ、本質が理解できるようになるでしょう。

獅子座

お金のセンスを磨き有意義な使い方を

価値観や金銭感覚に変化が生まれそうな星回り。たくさん稼ぐことだけが、多くのものに囲まれることだけが「豊かさ」ではないことを、私たちはよくわかっています。そのうえで今、お金をどう使うか。新たに何を買うか。そういったことと向き合うのに、ベストな時期が巡ってきているのです。財布やコインケースなどお金に関わるものを買ったり、家計簿アプリをダウンロードしたりするのもおすすめ。26日以降は美容運アップ。あなたの魅力が高まります。

乙女座

理想に向けて新しい一歩を

23日、あなたの星座で新月が起こります。これは言ってみれば「新しいサイクルの始まり」。新しくチャレンジしたいことがあるならこの新月前後を狙ってみるといいですし、周囲からの働きかけによって新たな流れに乗っていく人も多いはず。これから何がしたいか、どう生きていきたいかを想像し、そこに合わせていけると素敵です。恋は気持ちを出せないなど不器用になりがちな時期ですが、こういう時期だからこそ見えてくる「自分の本音」もありそう。

天秤座

心の深いところで変化が起きている

自分の心の深いところを静かに見つめる星回り。ぱっと頭に浮かんだひらめきやビジョン、もしくは起床後も記憶に残っている夢などに重要なヒントがあるかもしれません。ただ、この時期に起こることは多くが水面下で動いており、今この瞬間は気づくことはないのかも。あとから振り返って「あそこがスタート地点だったな」などと、懐かしく思ったりするのでしょう。ピンと来たことはメモしておくと、転機を感じ取り、直感を生かしていきやすいはず。

蠍座

つながりを広げ活気あふれる日々に

友人・知人など“ヨコのつながり”がクローズアップされる星回り。信頼できる仲間と新たに大きなチャレンジをしたり、職場や友人グループに新メンバーが加わったりと、気持ちもフレッシュに交流を楽しめるようになるでしょう。SNSを通じていい友人ができたり、関心を持っているテーマについて胸を熱くしながら語り合ったりと、活気に満ちています。仕事で輝くようなチャンスが巡る暗示もありますが、人とつながる時間や機会もぜひ大切にして。

射手座

あなたの力がより広く生きる

仕事やキャリアについて新展開がもたらされそう。今の自分にとってはハードルの高いオファーが持ち込まれたり、いい転職話を見つけたりと「一大転機」と呼べるような情報も多そうです。自分の世界が広がりますし、不安定な時期はすでに終了しています。まずは前向きに話を進めてみてもいいのではないかと思います。今は仕事から離れている人の場合も、これまでの経験を見込んで相談事を持ち込まれたりするのかも。力になってあげると喜ばれるはず。

山羊座

「人間の器」が大きく拡大するとき

人間として、精神的にグッと成長するタイミングです。ちょっと高い目標にチャレンジしたり、周りのお手本となったりと、背筋がスッと伸びるような出来事がこの時期、巡ってくるのです。今までであれば感情的に反応していたような場面でも、落ちついて話を聞き相手の理解に努めたりもするでしょう。自分とはまるで違うバックボーンを持つ人が、素晴らしい気づきをくれるときでもあります。話を聞き、しっかりかみ砕いて自分のものにしたいところ。

水瓶座

どんな話も真剣にうけとめて

対人関係が一層深まっていく、ターニングポイントが訪れます。一歩踏み込んだ話をする人は多いでしょうし、びっくりするようなデリケートな話題を打ち明けられる人もいるでしょう。この時期、あなたに話を持ちかけてくる人は、冗談めかしていても真剣です。伝えたい、わかってもらいたいと本気で願っているのです。仮に本人が「大したことはないんだけど」などと言っていても、真剣に耳を傾けましょう。それが、相手からの信頼獲得につながります。

魚座

ご縁を大切に育んでいって

対人関係にフレッシュな追い風が吹き始める予感。パートナーや親友、仕事相手などと新たな約束をしたり、心を合わせてひとつのことに取り組んだりする人はとても多いでしょうし、大事な約束をする人もいそう。また、この新月前後に接点を持った人が、のちにキーパーソンとなるようなこともありそう。誰に対してもオープンな気持ちで、社交を楽しんでいけると素敵です。自分磨きにもいい時期。スキンケアやボディメークは効果が期待できるでしょう。