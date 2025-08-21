「キーンランドＣ・Ｇ３」（２４日、札幌）

Ｇ１馬が貫禄を見せつけた。パンジャタワーは２０日、札幌芝で併せ馬。僚馬を追走し、ラストは力強い脚さばきでキッチリ併入に持ち込んだ。次戦には海外遠征を予定しており、国内で挑む始動戦。Ｖ発進に向け、準備万端だ。帰国初戦となるウインカーネリアンも函館Ｗで活気十分の動き。８歳という年齢を感じさせない動きで、タイトル奪取への態勢は整っている。

ＮＨＫマイルＣ１着以来の実戦となるパンジャタワーは札幌芝で併せ馬を敢行。スパーリング相手のサトノクローク（５歳３勝クラス）がかなり速いペースで引っ張って道中は大きく追走する形となったが、さすがはＧ１馬。乗り手のゴーサインに鋭く応えると、アッという間に馬体を並べてフィニッシュした。

刻んだのは５Ｆ６１秒５−３４秒１−１１秒５の超抜ラップ。五十嵐助手は「もともと目いっぱいにと言われていたので。最後に垂れたらどうしようと思っていましたが、さすがですね」と納得の表情。「３〜４コーナーで外に出した時、反応が良くて１回（手綱を）持ったくらい。手応えを確認できましたし、折り合いもついて息の入りも問題ないです」と好内容のリハに笑みを浮かべた。

日曜のレースの場合は木曜追いを行うことが多い橋口厩舎だが、前日の降雨の影響でソフトな馬場状態を歓迎して水曜に追い切った。「（硬い馬場だと）スピードが出過ぎちゃうので。ノメることもなかったですし、しっかりグリップしていました」と、洋芝への適性も確認でき、得るものが多い調教となった。

前走でＧ１初制覇を飾り、今秋は１着賞金約５億円の超高額レース・ゴールデンイーグル（１１月１日・豪ローズヒルガーデンズ）を目標に。決して１００％の仕上げではないが、「走れる状態に持って来られている」と同助手。持ち前のパワーとスピードで古馬を圧倒し、実りの秋へ弾みをつける。