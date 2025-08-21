ヤクルト７―２巨人（セ・リーグ＝２０日）――ヤクルトが快勝。

二回、村上のソロで先制し、四回に山田の２ラン、五回は古賀の３点二塁打などで突き放した。巨人は森田が崩れ、打線もつながらなかった。

１７イニング目で初の自責点

巨人の森田は先発に抜てきされてから初めて崩れ、五回途中８安打６失点。今月６日に初先発初勝利を挙げた相手に、長打攻勢で雪辱を許す形となった。

二回、先頭の村上に内角のツーシームを右翼ポール際に高々と運ばれた。好投を続けてきた２年目左腕にとって、これがプロで初めて浴びた本塁打で、１７イニング目で初めての自責点だった。

６回無失点で初勝利した前回の対戦で、森田は村上を２打数無安打に封じた。得意のツーシームで臆せず内角を突き、スライダーを決め球に空振り三振と三飛に打ち取っていた。しかし、今回は「次はしっかりと打てるようにしたい」と話していた日本を代表する主砲の底力を痛感させられ、「長打を警戒していたのに打たれてしまった」と悔しがった。

同点に追いついてもらったにもかかわらず、四回には山田にフォークボールを左越えの勝ち越し２ランとされた。五回も一死から二塁打２本で１点を失い、再び村上に右前打を打たれたところで降板を命じられた。

一度敗れた相手を研究し、対策を練るのは勝負の世界の鉄則だ。ここまで効果を発揮してきたツーシームやフォークを長打され、捕手の岸田も「研究もされたし、甘かった部分もあった」と対策の必要性を強調した。

「技術的にも足りないのでもっとよくなるよう練習していきたい」と森田。杉内投手チーフコーチが「いい経験にしてもらえればそれでいい」と言うように、プロの洗礼とも言えるマウンドで学んだことは多かっただろう。（浜口真実）