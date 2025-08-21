「新潟２歳Ｓ・Ｇ３」（２４日、新潟）

パートナーも納得する動きだった。６月の東京で新馬戦を圧勝したリアライズシリウスは２０日、美浦坂路でスピリットガイド（４歳２勝クラス）と併せて併入。相手に合わせた形で４Ｆ５３秒９−３８秒８−１２秒０と目立つ時計ではなかったが、動きの良さは目を引いた。

騎乗した津村は「余力はたっぷりだったし、この内容で十分。出来に関しては言うことはない」と状態の良さを感じ取っている。手塚久師も「きょうの動きは良かった。１戦使っての上積みはかなりあると思います」と好感触。重賞挑戦へ向けて態勢は整った。

父は新種牡馬ポエティックフレアで、これまで９頭の産駒がＪＲＡでデビューし、〈２・２・３・６〉の好成績。現役時代には２歳３月にデビュー戦Ｖを飾り、愛国の２歳Ｇ３キラヴランＳを制したが、産駒も２歳戦で父譲りの仕上がりの早さを発揮している。鞍上が「この時期の２歳にしては完成度が高い」と明かすように、リアライズシリウスも父の特徴を受け継いでいる。

前に行けるスピードにセンスも兼ね備えているが、不安を挙げるとすればゲートだ。「ゲート内でのテンションが少し高いので、そこは注意したい。そこをクリアして五分にスタートを出てくれれば勝ち負けになる力はある」と津村。長くいい脚を使えるところがストロングポイント。この持ち味を最大限に生かせば、勝利をつかみ取ることができる。