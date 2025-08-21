21日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比100円安の4万2820円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2888.55円に対しては68.55円安。出来高は7962枚だった。



TOPIX先物期近は3101.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIX現物終値比2.59ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 42820 -100 7962

日経225mini 42845 -75 174989

TOPIX先物 3101.5 -3 11050

JPX日経400先物 27920 +10 927

グロース指数先物 785 -1 900

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

