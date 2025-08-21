　21日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比100円安の4万2820円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2888.55円に対しては68.55円安。出来高は7962枚だった。

　TOPIX先物期近は3101.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIX現物終値比2.59ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42820　　　　　-100　　　　7962
日経225mini 　　　　　　 42845　　　　　 -75　　　174989
TOPIX先物 　　　　　　　3101.5　　　　　　-3　　　 11050
JPX日経400先物　　　　　 27920　　　　　 +10　　　　 927
グロース指数先物　　　　　 785　　　　　　-1　　　　 900
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース