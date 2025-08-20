トヨタ自動車株式会社は、米国カリフォルニア州で開催される高級車イベント「ザ・クエイル、モータースポーツギャザリング」において、次世代スポーツカーの姿を示す「LEXUS Sport Concept」を出展した。

同モデルは、ワイド＆ローな2ドアクーペのプロポーションを備え、革新的なスタイルと伝統的なスポーツカーの魅力を融合。LEXUSが描く未来のスポーツカー像を体現するモデルとして披露された。

LEXUSは、カリフォルニア州ぺブルビーチで現地時間8月15日（金）に開催されるザ・クエイル、モータースポーツギャザリングにて、「LEXUS Sport Concept」を出展します。

LEXUS Sport Conceptは、先進的かつ革新的なスタイルと、伝統的なスポーツカーらしさを併せ持った、LEXUSが描く次世代のデザインを体現しています。ワイド＆ローなスタンスをもつ2ドアのプロポーションは、高い動的性能とエモーショナルな、次世代スポーツカーのビジョンを示しています。

リリース提供元：トヨタ自動車株式会社