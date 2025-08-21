ÊÆÀ¯ÉÜ¡¡ICCÈ½»ö¤é¤ËÀ©ºÛ¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼óÁê¤Ø¤ÎÀïÁèÈÈºá¤ÎÂáÊá¾õÈ¯¹Ô¤Ê¤É¤Ç¡¡¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¼°Ò¡×¤È¼çÄ¥
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ÏICC=¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ËÂáÊá¾õ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢ºÛÈ½´±¤é¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï20Æü¡¢ICC¤ÎºÛÈ½´±¤È¸¡»¡´±¤Î4¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î»ñ»ºÅà·ë¤Ê¤É¤ÎÀ©ºÛ¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½´±¤é¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ø¤Î¿¯¹¶¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÀïÁèÈÈºá¤Îµ¿¤¤¤Ê¤É¤Ç¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤é¤ËÂáÊá¾õ¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤ä¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤é¤ÎÀïÁèÈÈºáµ¿ÏÇ¤ÎÁÜºº¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¼°Ò¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï6·î¤Ë¤â4¿Í¤ÎºÛÈ½´±¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ICC¤Ï¡ÖÃæÎ©¤Î¹ñºÝ»ÊË¡µ¡´Ø¤ÎÆÈÎ©À¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÀÇò¤Ê¹¶·â¤À¡×¤È¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ÏÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¥ë¥Ó¥ªÄ¹´±¤Ë¤è¤ëÀ©ºÛ¤Î·èÄê¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ËÂÐ¤¹¤ëµõµ¶¤ÎÃæ½ý¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢»¿Æ±¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£