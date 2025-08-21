YouTubeチャンネル『ねこねっと山中湖』に、雷に怯えていたところを保護された子猫3姉妹の姿が公開されました。

保護当初は、不安そうな顔をしていた子猫たち。ボランティアさんの懸命なお世話により見せた驚きの変化が13万回再生の関心を集め「可愛い3姉妹の保護有り難うございます」「お外で寄り添って頑張ってたのね」「雷、怖かったよね。本当に保護されて嬉しいです」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：『雷に怯えていた子猫たち』を保護したら…】

雷に怯える子猫3姉妹を保護

ある日、保護猫活動を行う「ねこねっと山中湖」のもとに、「3匹の子猫がいる」との通報が入ったといいます。代表のお父さんや管理人さんが保護器を用意し捕獲しようとしたものの、保護できたのは２匹だけ。1匹は雷の音に驚き、あと1歩のところで森の中に逃げてしまったといいます。

逃げた子猫を保護するため、お父さんは翌朝も捜索に乗り出したのだとか。猛暑による子猫の脱水が心配されるなか、捜索から2時間後、無事に子猫を保護できたといいます！

家猫修行を始めました

保護された3匹のうち、1匹は体に黄色の着色があったそう。動物病院で確認したところ、「着色は塗料ではなく、自然の色素でしょう」とのこと。人間のいたずらではないと分かり、管理人さんはホッと一安心したといいます。

どうやら、外で暮らすうちに植物の色素が付いてしまったようです。

子猫は、そっくりなお顔が可愛いキジ白の3姉妹。それぞれ「沙羅（シャラ）」ちゃん、「奏（かなえ）」ちゃん、「陽毬（ひまり）」ちゃんと名付けられたのだそう。３匹は、管理人さんのお家で家猫修行をすることに。

ナデナデや抱っこが大好きに

はじめは怖がっていた子猫たちも、だんだんと人の手に撫でられる心地良さを知っていったといいます。初めてのシャンプーのあとには、ゴロゴロの大合唱が始まったのだとか。管理人さんは、「初めてのゴロゴロに感激した」のだそう。

その後、子猫たちは預かりボランティアさんのお家へ。3姉妹仲良く、日々、お家での暮らしを学んでいるそうです。

撫でられたときや抱っこされたときに、とろけるような顔を見せるようになったという子猫たち。これから、幸せな家猫生活が待っていることでしょう。

投稿には、「お顔がそっくりで可愛い」「幸せにすくすく大きくなってね」「可愛い～。お風呂気持ち良かったんだネ」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこねっと山中湖』には、保護猫（犬）活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『ねこねっと山中湖』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。