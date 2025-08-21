米津玄師、松村北斗主演映画「秒速5センチメートル」の主題歌描き下ろし
シンガーソングライターの米津玄師が、新海誠氏原作・奥山由之監督による実写映画「秒速5センチメートル」の主題歌として、新曲「1991」を書き下ろした。この楽曲を使用した最新予告編も公開されている。
米津は1991年に生まれ、10代の頃、新海誠氏のアニメ映画「秒速5センチメートル」と、新海氏自身が書き下ろした同作品の小説に深い感銘を受けたという。
主人公・遠野貴樹と、ヒロイン・篠原明里が出会ったのが1991年。ふたりが小学校で心を通わせ過ごしたまばゆい日常、大人になってからも色あせない「あの頃」が、主題歌のタイトルに刻まれており、米津自身、原作の世界観をリスペクトしながら、主人公に自らを重ね楽曲を制作した。
「秒速5センチメートル」は、「君の名は。」（2016年）、「天気の子」（2019年）、「すずめの戸締まり」（2022年）など、記録的な大ヒット作を生み出してきた新海誠氏が、脚本・監督をつとめ、2007年に公開された劇場アニメーション作品。センチメンタリズムが凝縮された“新海ワールド”の原点との呼び声も高く、公開から18年たった今もなお愛され続けており、今回、実写映画として奥山由之監督がメガホンを執った。
奥山由之監督も1991年生まれで、米津と同年齢。米津の「感電」「KICK BACK」ミュージックビデオやアーティスト写真を手掛け、深い信頼関係を築いてきた2人が、主題歌と監督として新たなタッグを組む。
今作は、主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を、幼少期、高校生、社会人の3つの時代で描き、東京や種子島など全編ロケで撮影。主演を松村北斗、共演に高畑充希、森七菜、青木柚、木竜麻生、宮崎あおい、吉岡秀隆といった豪華俳優陣が集結した。10月10日に全国公開。
☆米津玄師コメント
映画を試写で初めて見させてもらった時、冒頭から終わりまで全てのカットに奥山さんの熱意と執念が滲むその出来栄えに「すごいものを見た」という興奮をおぼえました。子供のころ原作と出会い、数年まえMV監督としての奥山さんと出会い、やがて映画監督にもなった彼がこのような素晴らしい映画を撮り、そこにわたしの居場所があったのが嬉しくてなりません。映画の為に書き下ろした曲であるのはもちろんですが、先述の経緯による影響もあってか同時にわたしの半生を振り返るような曲にもなってしまい、映画のキーワードでもあるところの1991というタイトルにさせてもらいました。どうかよろしくお願いします。
米津は1991年に生まれ、10代の頃、新海誠氏のアニメ映画「秒速5センチメートル」と、新海氏自身が書き下ろした同作品の小説に深い感銘を受けたという。
主人公・遠野貴樹と、ヒロイン・篠原明里が出会ったのが1991年。ふたりが小学校で心を通わせ過ごしたまばゆい日常、大人になってからも色あせない「あの頃」が、主題歌のタイトルに刻まれており、米津自身、原作の世界観をリスペクトしながら、主人公に自らを重ね楽曲を制作した。
奥山由之監督も1991年生まれで、米津と同年齢。米津の「感電」「KICK BACK」ミュージックビデオやアーティスト写真を手掛け、深い信頼関係を築いてきた2人が、主題歌と監督として新たなタッグを組む。
今作は、主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を、幼少期、高校生、社会人の3つの時代で描き、東京や種子島など全編ロケで撮影。主演を松村北斗、共演に高畑充希、森七菜、青木柚、木竜麻生、宮崎あおい、吉岡秀隆といった豪華俳優陣が集結した。10月10日に全国公開。
☆米津玄師コメント
映画を試写で初めて見させてもらった時、冒頭から終わりまで全てのカットに奥山さんの熱意と執念が滲むその出来栄えに「すごいものを見た」という興奮をおぼえました。子供のころ原作と出会い、数年まえMV監督としての奥山さんと出会い、やがて映画監督にもなった彼がこのような素晴らしい映画を撮り、そこにわたしの居場所があったのが嬉しくてなりません。映画の為に書き下ろした曲であるのはもちろんですが、先述の経緯による影響もあってか同時にわたしの半生を振り返るような曲にもなってしまい、映画のキーワードでもあるところの1991というタイトルにさせてもらいました。どうかよろしくお願いします。