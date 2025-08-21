元コロンビア代表オルティスさんが報告

女子サッカーの元コロンビア代表で、W杯や五輪に出場したメリッサ・オルティスさんが、日本のコンビニエンスストアを絶賛している。SNSで「次元が違うと言われているのは嘘ではなかった」と綴り、商品を食べ比べする映像を公開した。

来日したオルティスさんは、日本のセブンイレブンを訪れ、購入した商品を食べ比べする動画を自身のインスタグラムに公開。文面には「日本のセブンイレブンは次元が違うと言われているのは嘘じゃなかった。米国より20レベルくらい上よ（笑）」と綴っている。

動画の冒頭で、日本のセブンイレブンを「エリート」と評しながら商品を物色したオルティスさん。滞在先のホテルでは、ビタミンドリンクやサンドイッチ、きゅうりの漬物といった購入商品を食べ比べし、好反応を見せていた。

サンドイッチを食すと「チキンカツサンドと有名な卵サンド。ワォ！」と目を丸くし、「10点満点中9点。柔らかくてパンも美味しい！ TikTokは嘘をついていなかったわ」とご満悦の表情。きゅうりの漬物にも「10点満点中9点。米国のセブンイレブンとは全く違う経験！」と評して大満足だった。

チキン南蛮の総菜も「10点中8点。驚くほど美味しいわ！」と高評価。日本風のテイストに魅了されたようで「日本のセブンイレブン、米国に来てくれませんか？」と切望していた。



