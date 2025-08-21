＜40・50代夏ヘア＞若見え & 涼感が叶う！？【切りっぱなしボブ】で決まりかもーッ！

首まわりを軽くしつつ、上品にも見せたい！ あご下の長さの切りっぱなしボブなら、その両方を狙いやすいんです。そこで今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、涼感と若見えのバランスに優れたスタイルをピックアップしてみました。ぜひ次回のカットの参考にしてみて。

耳掛けで輪郭すっきり！ タイトに映えるベージュボブ

直線のラインを生かしたミニマルなシルエットが魅力的な、切りっぱなしボブ。耳にかけるだけで軽やかに見え、横顔までシャープな印象に仕上がります。大ぶりのイヤリングとの相性もバッチリなので、カジュアルにもきれいめな装いにも合わせやすそうです。

毛先をほんのり外へ！ 抜け感を足すベージュボブ

切りっぱなしのフラット感はそのままに、毛先だけを外へハネさせたボブスタイル。あご下の長さでも重たさが出にくく、首まわりに涼しげな空気感が生まれます。やわらかなベージュカラーが軽やかさを後押ししてくれるのもポイント。少し揺れ感を残すことで、さり気なく今っぽい表情を演出できます。

裾ハイライトがポイント！ ラフ質感の外ハネボブ

裾部分に明るめのカラーで動きを強調したスタイル。ラフな質感でありながらも上品に映り、光を受けるたびに美しい奥行きが生まれます。重く見えやすい切りっぱなしのデザインが、驚くほど軽やかな印象に仕上がりました。

ふんわりグレージュのくびれボブ

切りっぱなしのライン感を残しながらも、表面にレイヤーを入れてトップをふんわりと仕上げたボブスタイル。赤みを抑えたグレージュカラーは、品の良い落ち着いた印象をプラス。レイヤーで作り上げたくびれが首まわりを涼しげに魅せてくれるので、夏らしい涼し気な印象も楽しめます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@garden_momoko様、@__yuka.o様、@labless_yuki様、@kanasakikonomi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里