寝起きのふわっとした時間は、まだ夢の中にいるような感覚になることがありますよね。今回ご紹介するのは、そんな寝ぼけタイムに起こった心温まるワンシーン。飼い主さんの長女ちゃんが、ふわふわの抱き枕と勘違いしてギュッと抱きしめたのは…まさかの愛猫ちゃんでした。投稿はX（旧Twitter）にて、373.6万回以上表示。いいね数は14万件を超えたそうです。

寝ぼけてぎゅっと抱きついたのは…猫ちゃん！

今回、Xに投稿したのは「すずつむふう【我が家の可愛い猫’s】」さん。

布団の上で横になっていた長女ちゃん。寝ぼけながら抱き枕を探すように手を伸ばし、そのままふわふわの感触を抱きかかえます。しかし、それは抱き枕ではなく、近くで添い寝していた猫ちゃん。

猫ちゃんも驚くことなく、むしろ落ち着いた表情で抱きつかれています。まるで「まあいいか」と言っているような穏やかな目がなんとも印象的です。…あるいは、飼い主さんに向かって「写真撮ってないで早く助けて…」と訴えているようにも思えますが。

長女ちゃんに抱かれている猫ちゃんはSNSで話題に！

寝ぼけた長女ちゃんに抱き枕にされてしまった猫ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「年長者として、妹分の世話を頑張ってる感はわかる」「撮ってないで助けろって目で訴えてるｗ」「こんなに全身いっぱい使ってねこさんを抱きしめられるのが羨ましくて仕方ない」などの声が多く寄せられていました。

猫ちゃんの心情はともかく、抱かれたままじっとしている猫ちゃんからは、なんだかんだで長女ちゃんを信頼していることが伝わってきます。嫌がって逃げるどころか、そのまま一緒にいてくれるのは、家族の絆があってこそでしょう。

Xアカウント「すずつむふう【我が家の可愛い猫’s】」では、猫のすずちゃん、つむちゃん、ふうちゃんとの日常などが投稿されています。可愛い猫たちの暮らしは、見ているだけで心が癒されます。

