41歳・磯山さやか、ベッドで大胆“ランジェリー姿” エモさあふれる“オトナの魅力”
グラビア界のレジェンド・磯山さやか（41）が、21日発売の『FRIDAY』に登場。10月22日に講談社から発売する、デビュー25周年を記念した最新写真集から先行カットを公開した。
【写真】25周年写真集より…豊満すぎるボディを披露した磯山さやか
前作『and more』から2年ぶりとなる今作は、オーストラリア・ケアンズで撮影。透き通る青い海や幻想的な川、ゴージャスな邸宅、新鮮な市場など、多彩なロケーションでシャッターが切られた。笑顔はじけるビキニ姿や艶やかなランジェリーカット、大胆な写真集ならではのショットなど、41歳を迎えた“今”の磯山の魅力が詰め込まれている。
今回、そんな写真集からの先行カットを、『FRIDAY』の表紙＆巻頭10ページで展開。中でも“とっておき”のカットが、ケアンズ市街にあるカジュアルなモーテルで窓越しに撮影された1枚。ベッドに横たわった磯山の美しく物憂げな表情がエモーショナルで、オトナの魅力あふれるカットとなっている。また、ケアンズ郊外のダイナーでハンバーガーに笑顔で頬張るキュートなカットも先行公開された。
