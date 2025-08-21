¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¿ðÈÁ¡Ê°Ë¸¶Ï»²Ö¡Ë¡¢¿ÆÍ§¡Ê¾®À¾ºù»Ò¡Ë¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Î¢ÀÚ¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ö·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£¼ÙËâ¤Ê¤À¤±¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°Ë¸¶Ï»²Ö¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å11¡§59¡Ë¤ÎÂè8ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢Æ±ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÛÉÝ¤¹¤®¤ë¡Ä¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤Î¢ÀÚ¤ê¤ò¤¹¤ë¿ÆÍ§¡Ö¼ÙËâ¤Ê¤À¤±¡×
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Ä¹¹¾½ÓÏÂ»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×35ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡È¶Ø»ß¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Î1ºî¤È¤Ê¤ë¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¡Ê³ÑÀî¥Û¥é¡¼Ê¸¸Ë¡¿KADOKAWA´©¡Ë¤¬¸¶ºî¡£Ä¹¹¾»á¼«¤é±é½Ð¤âÌ³¤á¡¢Êª¸ì¤Ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¡¢¸¶ºî¤È¤Ï°ã¤¦Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤Ç·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢Îø°¦¥Û¥é¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÄÅºä¿ðÈÁ¡Ê°Ë¸¶¡Ë¤Î¿ÆÍ§¡¦Èõ¸ýËãÅÚ¹á¡Ê¾®À¾ºù»Ò¡Ë¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Î¢ÀÚ¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ðÈÁ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤â¤Æ¤¢¤½¤ó¤Ç¤¤¤ë¿ÍÊª¤¬ËãÅÚ¹á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¶¿ÅÄÈ¥¡ÊÅÏî´·½Í´¡Ë¤Ï¡Ö¾Ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©Èà½÷¤Î¤³¤È¡×¤È¿ðÈÁ¤Ë»ý¤Á³Ý¤±¤ë¡£
¡¡¸åÆü¡¢¶¿ÅÄ¤Ï¶öÁ³¤òÁõ¤¤ÄÅºä²È¤òË¬¤ì¡¢ÄÅºä¿µÌé¡Êº´Æ£Âç¼ù¡Ë¤È¤½¤³¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿ËãÅÚ¹á¤Ë¡¢¿ðÈÁ¤Î¤¤¤Ê¤¤°ãÏÂ´¶¤È¡¢ËãÅÚ¹á¤Î¸ÀÆ°¤ÎÀá¡¹¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£¶¿ÅÄ¤¬µ¢Âð¤·¡¢ËãÅÚ¹á¤Ï¶¿ÅÄ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤È¿ðÈÁ¤È¤Î¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì´Ø·¸À¤ò¿µÌé¤ËÁÊ¤¨¤ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÉ×ÉØ¤ÎÌäÂê¤À¤«¤é¡×¤ÈÎä¤¿¤¯ËãÅÚ¹á¤òÆÍ¤Êü¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËãÅÚ¹á¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿ðÈÁ¤Ï¡¢Ä¾ÀÜËãÅÚ¹á¤ò¿Ò¤Í¤ë¤¬¡¢¡Ö¡Ê¿ðÈÁ¤Î¤³¤È¤Ï¡Ë·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£¼ÙËâ¤Ê¤À¤±¡×¤ÈËÜÀ¤ò¸½¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËãÅÚ¹á¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿µÌé¤Ë¿´¾ð¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¿µÌé¤òÊú¤¤·¤á¤ë¤¬¡¢¿µÌé¤¬½Ð¤¹Åú¤¨¤È¤Ï¡£ÊüÁ÷¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¶¿ÅÄ¤¬»³¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤òËä¤á¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤¬Î®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÛÉÝ¤¹¤®¤ë¡Ä¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤Î¢ÀÚ¤ê¤ò¤¹¤ë¿ÆÍ§¡Ö¼ÙËâ¤Ê¤À¤±¡×
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Ä¹¹¾½ÓÏÂ»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×35ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡È¶Ø»ß¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Î1ºî¤È¤Ê¤ë¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¡Ê³ÑÀî¥Û¥é¡¼Ê¸¸Ë¡¿KADOKAWA´©¡Ë¤¬¸¶ºî¡£Ä¹¹¾»á¼«¤é±é½Ð¤âÌ³¤á¡¢Êª¸ì¤Ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¡¢¸¶ºî¤È¤Ï°ã¤¦Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤Ç·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢Îø°¦¥Û¥é¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¸åÆü¡¢¶¿ÅÄ¤Ï¶öÁ³¤òÁõ¤¤ÄÅºä²È¤òË¬¤ì¡¢ÄÅºä¿µÌé¡Êº´Æ£Âç¼ù¡Ë¤È¤½¤³¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿ËãÅÚ¹á¤Ë¡¢¿ðÈÁ¤Î¤¤¤Ê¤¤°ãÏÂ´¶¤È¡¢ËãÅÚ¹á¤Î¸ÀÆ°¤ÎÀá¡¹¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£¶¿ÅÄ¤¬µ¢Âð¤·¡¢ËãÅÚ¹á¤Ï¶¿ÅÄ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤È¿ðÈÁ¤È¤Î¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì´Ø·¸À¤ò¿µÌé¤ËÁÊ¤¨¤ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÉ×ÉØ¤ÎÌäÂê¤À¤«¤é¡×¤ÈÎä¤¿¤¯ËãÅÚ¹á¤òÆÍ¤Êü¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËãÅÚ¹á¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿ðÈÁ¤Ï¡¢Ä¾ÀÜËãÅÚ¹á¤ò¿Ò¤Í¤ë¤¬¡¢¡Ö¡Ê¿ðÈÁ¤Î¤³¤È¤Ï¡Ë·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£¼ÙËâ¤Ê¤À¤±¡×¤ÈËÜÀ¤ò¸½¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËãÅÚ¹á¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿µÌé¤Ë¿´¾ð¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¿µÌé¤òÊú¤¤·¤á¤ë¤¬¡¢¿µÌé¤¬½Ð¤¹Åú¤¨¤È¤Ï¡£ÊüÁ÷¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¶¿ÅÄ¤¬»³¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤òËä¤á¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤¬Î®¤µ¤ì¤ë¡£