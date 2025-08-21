ßî¤Ö¤êÂ³¤±¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡É³°Ìî¼éÈ÷ÌäÂê¡É¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Î±¦Íãµ¯ÍÑ¤òÀÚË¾¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç²æËý¤¹¤ë¤Î¤«¡×
¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¼éÈ÷¤ÎÀÛ¤µ¤Ï¼åÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤¬¡Ä(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î19Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë11-4¤È²÷¾¡¤·¡¢¥«¡¼¥ÉÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò1¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£½øÈ×¤«¤éÂçÎÌÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢µ×¡¹¤ÎÆó·åÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤é¤·¤¤¾¡¤ÁÊý¤ÇÁ°Æü¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹·ë²Ì¤Ë¡£¤À¤¬»î¹ç³«»Ï»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡½¤Î´é¿¨¤ì¤ä¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑË¡¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9²óÎ¢¡¢±¦Íã¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥Õ¥é¥¤¤òÍîµå¤·¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò¹¤²¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï·è¾¡ÅÀ¤òµö¤·¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¤è¤ê¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÀÛ¼é¤¬³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤ÎÍîµå¤¬ºÇ²¼°Ì¥í¥Ã¥¡¼¥ºÁê¼ê¤Ë¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¸¶°ø¤È¤ÎÀ¼¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Íâ19Æü¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤â¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Á°Æü¤ÈÆ±ÍÍ¡¢±¦Íã¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼È¯É½¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØCLUTCHPOINTS¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤Îµ¯ÍÑ¤ËÂÐ¤·¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»öÆâ¤Ç¤ÏÁ°Æü¤Î»î¹ç¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡Ö¡Ø¥Ù¥Ã¥Ä¤ò±¦Íã¤ËÌá¤»¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬°ìÀÆ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ê¥Ù¥Ã¥Ä¤Î±¦ÍãÉüµ¢¤Ø¡Ë°ìµ¤¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¤È¤³¤í¤¬24»þ´Ö¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤ÏÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤¿¡£È¯É½¤µ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î±¦Íã¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆâÌîµ¯ÍÑ¤Î¤Þ¤Þ¡×¤È¶¯Ä´¡£Â³¤±¤Æ¡¢»Ø´ø´±¤Î¶»Ãæ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤ÈÁ°Ìë¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô¤«¤éÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢²ñÃÌ¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä¤¬ÆÍÈ¯Åª¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ºÓÇÛ¤ò¤¹¤ë´ÆÆÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤òÂÇÎ¨2³äÌ¤Ëþ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º²¿¤«·î¤âËè»î¹ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÈéÆù¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤·¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¼éÈ÷¤Ç¥ß¥¹¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Þ¤Ç²æËý¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ²¿»î¹ç¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä¤¬·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë»þ¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Èº£¸å¤ò¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤¬¤É¤ì¤À¤±¶¯ÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼éÈ÷¤ÎÃ¾¤Ó¤Ï¼ºÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¾¡ÇÔ¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¡£1»î¹ç¤Î·ë²Ì¤¬Âç¤¤Ê½Å¤ß¤ò»ý¤Ä¤³¤³¤«¤é¤ÎÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤ËÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
