「神話の始まりだ」1st写真集発売の本田真凛さんが「ラスト」の未公開カット公開　意外？グラス片手に「ビール飲めるんですねー」

1st写真集の最後の未公開カットを投稿した本田真凛さん(C)Getty Images

プロフィギュアスケーターの本田真凜さんが、8月21日までに自身のインスタグラムを更新。24歳の誕生日に合わせて、同日に発売された1st写真集『MARIN』の「ラスト」の未公開カットを投稿し、フォロワーを驚かせている。

【写真】乾杯気分を味わえる？本田真凛さんの写真集未公開カットをチェック

「144ページに入りきらなかった未公開カットラスト！ドドドアッブとビール」と記した通り、2枚の写真を公開した。1枚目は、モコモコ素材に顔を寄せ、にっこりと微笑む本田さんのアップショット。2枚目では、髪を三つ編みにした姿で、ビールグラスを掲げている。リラックスした雰囲気の中、可愛らしさも漂わせる一枚だ。

本田さんは「ふとした瞬間に見返したくなる様な、そっと皆さんの心に寄り添える様な、そんな特別な写真集になってくれたら嬉しいです」と思いをつづった。さらには、「本屋さんでも是非みつけてくださいなっ！いってらっしゃい！！！！！」とファンに向けてのメッセージも添えた。