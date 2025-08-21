「神話の始まりだ」1st写真集発売の本田真凛さんが「ラスト」の未公開カット公開 意外？グラス片手に「ビール飲めるんですねー」
1st写真集の最後の未公開カットを投稿した本田真凛さん(C)Getty Images
プロフィギュアスケーターの本田真凜さんが、8月21日までに自身のインスタグラムを更新。24歳の誕生日に合わせて、同日に発売された1st写真集『MARIN』の「ラスト」の未公開カットを投稿し、フォロワーを驚かせている。
「144ページに入りきらなかった未公開カットラスト！ドドドアッブとビール」と記した通り、2枚の写真を公開した。1枚目は、モコモコ素材に顔を寄せ、にっこりと微笑む本田さんのアップショット。2枚目では、髪を三つ編みにした姿で、ビールグラスを掲げている。リラックスした雰囲気の中、可愛らしさも漂わせる一枚だ。
本田さんは「ふとした瞬間に見返したくなる様な、そっと皆さんの心に寄り添える様な、そんな特別な写真集になってくれたら嬉しいです」と思いをつづった。さらには、「本屋さんでも是非みつけてくださいなっ！いってらっしゃい！！！！！」とファンに向けてのメッセージも添えた。
フォロワーからは称賛の声が止まらない。「天使かよ」「アカンかわいすぎる」「この超絶可愛いドアップショットが入らないなんて編集どうかしてるぜ！」「新時代が来るぞおおおお」「神話の始まりだ」といった熱量たっぷりのコメントが並んだ。
また、ビールとの組み合わせは、意外な印象があったようで「ビール飲めるんですねー」「暑い日はビールなのかな」「ビール片手も最高！」などと、素の一面を喜ぶ反応が寄せられていた。
