第１０７回全国高校野球選手権大会は２１日、甲子園で準決勝２試合が行われる。ベスト４の各校は２０日、兵庫県内でそれぞれ調整した。“２年生新怪物対決”となる沖縄尚学の最速１５０キロ左腕・末吉良丞と山梨学院の最速１５２キロ右腕・菰田陽生（はるき）も、ともに夏は初の決勝進出へ闘志を燃やした。

ここで負けられない―。山梨学院の最速１５２キロ右腕・菰田陽生（はるき、２年）が野心をむき出しにした。同校では初となる夏４強入りを果たし、いよいよ臨む準決勝の舞台。「ここで終わっても山梨学院という名前は全国に残らない。優勝して全国に名前を残したい」と夏の頂点を見据えた。

相対する沖縄尚学にはエース・末吉や新垣有絃（ゆいと）など自身と同じ２年生の好投手が並ぶ。２人について「コントロールが良く変化球がキレるいいピッチャー」と話すが、意識はしない。「同じ２年生で活躍している選手だと思うが、まずは自分のピッチングをする。やっぱり勝ちにこだわりたい」と何よりも勝利を求める。

チームはこの日、ノックや、走塁練習、シート打撃など約２時間の練習。走攻守、満遍なく調整した。菰田はキャッチボールや体幹トレーニングで汗を流した。状態面に不安はなさそうだ。

山梨大会ではわずか４イニングの登板にとどまった１９４センチ右腕だが、甲子園ではここまで全３試合に先発し、計１５回２／３を投げて防御率１・１５の成績を残す。打者としてもチームトップの６打点だ。吉田洸二監督（５６）は「甲子園でこんなに投げられると思っていなかった」と驚きを隠さない。甲子園までの期間で調整を重ね、甲子園の舞台で輝きを放つ１６歳は「チームに貢献できるようなピッチングで勝ちにつなげたい」と意気込んだ。勝利のみを目指し、静かに闘志を燃やした。（高澤 孝介）