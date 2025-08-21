【MLB】ロッキーズ4ー11ドジャース（8月19日・日本時間20日／デンバー）

【映像】大谷、爆速変態弾の“謎すぎる弾道”

8月19日（日本時間8月20日）に行われたコロラド・ロッキーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った“ありえない一発”が話題となっている。

2回表・ドジャースの攻撃、2死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷は、初球から積極的に振っていく姿勢を見せつつカウント1-1とすると、注目の3球目、内角いっぱい、やや低めのところへと投じられた145km/hの直球をフルスイング。すると19度と、低い角度で打ち出されたこの打球は、爆音をスタジアムに響かせながらライト方向へと舞い上がると、そこからさらに高速で伸び上がるような軌道を描き、そのまま右中間寄りの深いところへと着弾。

一見、右中間を破る長打性のライナーかに思える打球が、そのまま着弾するという、大谷の技術＆パワーを見せつける豪快なアーチとなった。こうした“謎の軌道”に加え、打球速度も115.9マイル（約186.52km/h）と、大谷らしい高速かつ力強い打球となったこの一打にファンからは「ホップしたw」「打球低すぎる」「変態すぎる」「ありえないw」「どんな角度」「途中で急加速してねえか？」といった様々な反響が巻き起こることに。

低角度で打ち出され、およそ4秒で着弾したこの今季第44号弾、長打が出やすいとされる「バレルゾーン」の約26〜30度と比較すると、その“特異性”は一目瞭然。しかも打球の最高到達点もわずか54フィート（約16メートル）と、まるで本塁周辺から右方向に向けて放たれたロケットのような一発となった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）