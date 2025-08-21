スペイン1部アトレチコ・マドリードのエンリケ・セレソ会長が20日、セリエA（イタリア1部）ナポリから獲得したイタリア代表FWジャコモ・ラスパドリの入団会見に出席。今夏の移籍市場で補強が終了したことを明言した。

セレソ会長は会見でFWラスパドリの加入を喜び「メトロポリターノ（本拠スタジアム）にようこそ。彼の獲得で我々は素晴らしい移籍市場を締めくくることができた。これは、今シーズン直面するあらゆる挑戦に大きな期待を与えてくれる」とコメントした。

Aマドリードは今夏の移籍市場でDFルッジェーリ、DFプビル、DFハンツコ、MFバエナ、MFカルドソ、FWアルマダを獲得。FWラスパドリは7人目の補強。アス紙（電子版）によれば今夏の補強で1億7500万ユーロ（約300億円）を投じたという。

また、この日までにマルカ紙（電子版）など複数のスペインメディアがAマドリードの補強候補としてRソシエダードのMF久保建英も挙がっていると報道。その去就が注目されていたが、セレソ会長は補強終了を明言。これにより久保の今夏Aマドリード移籍の可能性は低くなった。

なお久保にはACミラン（イタリア）やエバートン（イングランド）などによる関心も報じられている。