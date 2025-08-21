人気声優の平野綾が沖縄への旅を楽しむ「あやの夏休み」を公開した。

５日に俳優の谷口賢志（まさし）との離婚を発表したばかりの平野は２１日までに自身のインスタグラムを更新。「あやの夏休み。沖縄の旅。久しぶりにゆっくり本が読めました。相変わらずパソコン作業してたけど、海を見ながらは全然気分が違ったなぁ」と記し、青空をバックに、ショートパンツにはだしのリラックスした姿で読書する写真を投稿。⁡「独立してから走り続けたこの３年ほど。休むのも仕事だとは分かってはいてもなかなか…。やっとまとまったお休みが作れました」とつづった。

続けての更新では「すごく沖縄っぽい写真になりました笑 これがライブの時に話した、歌三線を習ったよ。です。その後、ファンミの帰り道に、三線屋さんで買いました。チューニングしたらまさかのすぐにヒビが入りました笑（おばぁー泣）」と、三線を弾くショットなどもアップした。

これらの投稿には、「とても可愛い」「可愛すぎる」「休暇を少しでも取れたなら良かったです」「たまには、自分にご褒美も必要ですね」「三線の演奏 様になっていてカッコいいです」などのコメントが寄せられた。

平野は５日、俳優の谷口賢志（まさし）と離婚したことを発表。２０２４年１月に結婚を報告し「交際０日婚」と話題だったが、同年９月には離婚協議中であることを明かしていた。