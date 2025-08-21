第１０７回全国高校野球選手権大会は２１日、甲子園で準決勝２試合が行われる。ベスト４の各校は２０日、兵庫県内でそれぞれ調整した。

＊＊＊＊＊

関東第一のためにも負けられない。準々決勝では同校との「東京対決」に勝利した日大三。本間律輝主将（３年）は試合後、関東第一の越後駿祐主将（３年）から「優勝しろよ。頑張れ」と声をかけられた。「関東一高さんの分も背負って戦わないといけない。何とか（優勝まで）頑張らないと」。託された思いを胸に刻んだ。

三木有造監督（５１）は「何十年見た中で一番（バットを）振ってきた」と太鼓判を押す。３試合で打率３割１分１厘を残しつつ、１１犠打を絡め４強入り。強打が自慢だが、それだけに頼らない。６月には、午後１１時まで練習した日もあった。本間主将は「（練習を）やってきたという自信はどこのチームよりもある」と努力を自信に変えた。

この日、選手の要望で行ったフリー打撃では快音が響いた。今大会２本塁打の田中諒内野手（２年）はサク越えを放つなど力強い打球を飛ばし「自分のスイングができている。打ち勝っていきたい」。三木監督は「多少疲れていると思うが、ここまできたらやるしかない。自分たちの打撃ができるかどうか」とやる気十分のナインを見つめた。

準決勝で対戦する県岐阜商は、横浜（神奈川）の豪華投手陣を攻略した。ただ、点の取り合いには自信がある。４番も務める本間は「点を取られても取り返す力がある。（相手は）勢いがあるのでそれに負けないように、打ち勝ちたい」と闘志を見せた。決勝に進めば、全国制覇を成し遂げた１１年以来１４年ぶり３度目。準決勝でも自分たちの打ち勝つ野球で勝利をつかむ。（高澤 孝介）