◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ７―４広島（２０日・横浜）

ユニホームのズボンを赤土で染めたかいがあった。ＤｅＮＡ・東克樹投手（２９）は、５回８安打３失点で、打っても２打点。リーグ単独トップの１２勝目を挙げたが笑顔はなく「打席でちょっと駆け回りすぎたのが正直なところ…。呼吸のリズム、体のバランスをしっかり整えられずにマウンドに上がってズルズルいってしまった」。２点適時二塁打を放った直後の３回から５回まで失点を重ねたことを猛省した。

２―０の２回１死二、三塁。大瀬良の変化球をはじき返し、左越えに２点適時二塁打。「あの２点はすごく大きかったと思う」と自賛した一打に両手を上げて喜びを表すと、林の右邪飛で三塁に滑り込み、佐野の右前適時打で生還。粘投で２３年以来２度目の最多勝へ単独トップに躍り出たが「心から喜べるものではない」。投打二刀流の活躍でチームを勝利に導いたが、激走直後の投球に満足はなかった。

三浦監督は「よく打ちましたよ。バッティングはいいですからね。投球は悪い中でもよく踏ん張った」とエースの投打での活躍をねぎらった。今季最多４盗塁と足も絡めて、打線は１４安打７得点。救援陣も６回以降は４投手で１失点リレーと投打がかみ合い、２位の巨人に０・５ゲーム差と迫った。

昨季はレギュラーシーズン３位から下克上で日本一に輝いた。東は「残りの８、９月は大事な試合が続く中で、柱として、いい投球ではないので反省して次に向けてやっていきたい」と力強く言い切って、前を向いていた。（安藤 宏太）