スティーヴン・キング、“自身の伝記映画”で演じて欲しい俳優は？
スティーヴン・キングが、自身の伝記映画で演じて欲しい俳優について語り、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のクリストファー・ロイド、または「ツイン・ピークス」のカイル・マクラクランを候補に挙げた。
英紙ガーディアンのファンインタビューで、キングは次のように語っている。
「イケメンの主演俳優だったら嬉しいけど、ブラッド・ピットには無理だと思う。彼の方が私よりずっとイケメンだ。私も少し年寄りなので、クリストファー・ロイドか、それとも『ツイン・ピークス』の背の高い主人公、カイル・マクラクランかな」
キングの小説はこれまでに何度も映画化されており、「キャリー」「IT／イット“それ”が見えたら、終わり。」「ミザリー」「グリーンマイル」、そしてスタンリー・キューブリック監督による「シャイニング」など、数々のヒット作を生み出してきた。
最新の映像化作品は、マイク・フラナガン監督によるファンタジー映画「ライフ・オブ・チャック」。出演者にはトム・ヒドルストン、キウェテル・イジョフォー、カレン・ギラン、ジェイコブ・トレンブレイ、マーク・ハミルらが名を連ねている。
英紙ガーディアンのファンインタビューで、キングは次のように語っている。
「イケメンの主演俳優だったら嬉しいけど、ブラッド・ピットには無理だと思う。彼の方が私よりずっとイケメンだ。私も少し年寄りなので、クリストファー・ロイドか、それとも『ツイン・ピークス』の背の高い主人公、カイル・マクラクランかな」
最新の映像化作品は、マイク・フラナガン監督によるファンタジー映画「ライフ・オブ・チャック」。出演者にはトム・ヒドルストン、キウェテル・イジョフォー、カレン・ギラン、ジェイコブ・トレンブレイ、マーク・ハミルらが名を連ねている。