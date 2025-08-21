陣内智則やかまいたちと仲良い山本彩、ミキ昴生に「“先輩の女”みたい」と言われ嘆く

歌手の山本彩（32歳）が、8月20日に放送されたバラエティ番組「よるのブランチ」（TBS系）に出演。お笑いコンビ・ミキの昴生に「“先輩の女”みたい」と言われ、「やめてください！」と嘆いた。



番組は今回、「Z世代が大注目 芸人ネタクイズ祭り」と題し、大谷健太、SAKURAI、ジョイマン、友田オレがクイズ形式で新ネタを披露。山本はゲストとして番組に出演した。



MCのミキ・昴生は山本について、「こうやって共演してますけど、陣内（智則）さんとか、かまいたちさんとかと仲良いから、マジで…“先輩の女”みたいな感覚」と話し、山本は「やめてください！やめてくださいよ！」と嘆く。そして、スタジオからも「言い方が悪い！」との声が飛んだ。