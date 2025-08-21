¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×º£Ç¯¤Î¾Þ¥ìー¥¹²¦¼Ô¤¬¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¡È²ù¤·¤µ¡É¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©
³¤¸¶¤ä¤¹¤è ¤È¤â¤³»Ê²ñ¤Î¡Ö～¿ÍÀ¸Ì©Ãå¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ª～¡¡¤ä¤¹¤È¤â¤Î¤¤¤¿¤Ã¤Æ¿¿·õ¤Ç¤¹¡×¡£º£Ìë¤Ï¡Ö¤ä¤¹¤È¤â¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª·Ý¿Í¤Î¿¿·õ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ËÜ²»¥Èー¥¯SP¡×¡£¥²¥¹¥È¤ÎÌ¤¸ø³«¥Èー¥¯¤ò°ìµó¤ªÂ¢½Ð¤·¡ª·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¤ä¤¹¤È¤â¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡¢²Æ¤è¤ê¥¢¥Ä¤¤¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Èー¥¯¤¬¤µ¤¯Îö¤¹¤ë¡£
¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡È¿¿·õ¥Õ¥¡¥ß¥êー¡É¥Äー¥È¥é¥¤¥Ö¡¦¼þÊ¿º²¤¬¡ÖTHE SECOND～Ì¡ºÍ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È～¡×Í¥¾¡¸å¡¢½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤Ç¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëËÜ²»¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¡¢2016Ç¯¤Î¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¶ä¥·¥ã¥ê¤«¤é¡Ö¤è¤Ã¡ª¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¡Ö¡Ê¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤¬¡Ë¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Æ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡Ä¡×¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤¬¤é¤â¤¦¤ì¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¼þÊ¿º²¡£¡ÖTHE SECOND¡×¤Ï¶ä¥·¥ã¥ê¤Î2¿Í¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¤é¤·¤¯¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶½Ê³¤¹¤ëÂç²ñ¡×¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Àï¤¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¶ä¥·¥ã¥ê¤Ë¼þÊ¿º²¤Ï¡Ö¡ØTHE SECOND¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤ëÂ¦¤Î°¥½¥¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÈM-1¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿15Ç¯¡É¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê¸ª¤Ë¡Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¡Ä¡£¼þÊ¿º²¤¬¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¡È²ù¤·¤µ¡É¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©
ÌîÀÇúÃÆ¡¦¤¯¤Ã¤ー¡ª¤È¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥ÈÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦È¬ÌÚ¤Ï¡¢·ÝÎò30Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ÆÈ¯¸«¤·¤¿¡È¥³¥ó¥Ó¤Î¥Þ¥ëÈëË¡Â§¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡£È¬ÌÚ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²ò»¶¤·¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ó¤Îµæ¶Ë·Á¤Ï¡¢¤ä¤¹¤È¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö·»Äï»ÐËå¡×¡£µÕ¤Ë¡Ö°ìÈÖ²ò»¶¤·¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥¿ー¥ó¡×¤Ï¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤¬¤¢¤ë¡ÈÌò³ä¡É¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¤À¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÃÇ¸À¤·¤Æ¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡È¥³¥ó¥ÓÏÀ¡É¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤ä¤¹¤È¤â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤¹¡ª
¥äー¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢Æê¸¶¤¬¼Â¤Ï¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â¤³¤Ø¤Î¡È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡É¤ò·ãÇò¡ª¡¡¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×·è¾¡¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿2023Ç¯¡¢¤È¤â¤³¤¬¿³ºº°÷¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤è¤ê¡È¤¦¤ï¤Ã¡ª¡É¤Ã¤ÆÀ¼¤¬½Ð¤¿¡×¤È¤¤¤¦Æê¸¶¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¡È¤È¤â¤³°¦¡É¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î°Õ³°¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤â¡Ä!?
¤µ¤é¤Ë¡¢´ØÀ¾¤Î¤È¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤«¤é¼õ¤±¤¿¡È¾×·â¡É¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ïµ´±Û¥È¥Þ¥Ûー¥¯¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎTikTok¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤½¤Î·Ý¿Í¤È½é¤á¤Æ¶¦±é¤·¤¿¤È¤¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤Î·ÝÉ÷¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹ÎÉ¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò´ØÀ¾¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¢¤Î·Ý¿Í¤Î¡Ö¾å°Ì¸ß´¹¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¤ä¤¹¤È¤â¤òÂçÇú¾Ð¤µ¤»¤ë¡ª
¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¤Ï¡È1¿ÍÍ·¤Ó¤ÎÃ£¿Í¡É¤³¤ÈÃæÀ¾¤¬¡¢¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÅìµþー¿·Âçºå´Ö¤Î2»þ´ÖÈ¾¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²ー¥à¤òÄó°Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢µÜÀîÂçÊå¤¬¡ÖÀÎ¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î¶²¤ë¤Ù¤¼ã¼ê»þÂå¤òË½Ïª¡ª¡¡¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¤ÎÅÆ¤¬¡¢Åìµþ¤ÇÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÆæ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê´Ø·¸¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Àè¤´¤í¡¢ÆÍÁ³¤Î²þÌ¾¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥éー¥á¥ó¤Î¤¤む¤¬¡Ö15～6Ç¯¤º¤Ã¤È·ù¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤ÀèÇÑ·Ý¿Í¤òÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î·ã¥¢¥Ä¥Èー¥¯¤¬Â³¡¹¡ª
