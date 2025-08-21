“北の電撃戦”を大舞台への弾みに――。サマースプリントシリーズ第5戦「第20回キーンランドC」の追い切りが20日、函館と札幌競馬場で行われた。札幌芝コースではメンバー唯一のG1馬パンジャタワーが出色の脚を披露。開催が進んで荒れた馬場をモノともせず、パワフルな脚さばきで好調をアピールした。

これがG1馬のフットワークだ。少し肌寒い午前5時過ぎ、パンジャタワーは札幌芝コースに姿を見せた。向正面から徐々にスピードを乗せると、序盤はサトノクローク（5歳3勝クラス）を4馬身追走。4角手前で一気にギアが上がり、あっという間に外から並びかけた。内でいっぱいに追われる僚馬とは対照的に終始、涼しい顔でグイグイ前進。ゴール前は仕掛けられ、5F61秒5〜1F11秒5できっちりと併入した。

五十嵐助手は好感触に頬を緩める。「（調教師から）そこそこやってくれとの指示でした。前（先導馬）が少し速かったが、外を回って併せられた。さすがの動きです。3、4角で外に出した時の反応が良過ぎて手綱を抱えたくらい。直線はスーッと脚を伸ばせたし、良い内容。息も問題ないし時計的にも良い」と賛辞を並べた。

前走NHKマイルCを制して以来、約3カ月半ぶりの実戦。秋へ向け重要な始動戦、状態は着実に上がってきた。五十嵐助手は「ボディーバランスが以前よりしっかりしてきた」と成長を実感する。今回は新馬戦（1着）以来の1200メートル、朝日杯FS（12着）と同じ右回り、初の洋芝と条件が一変する。それでも「（朝日杯は）スローで馬のストレスがたまって全く脚を使っていないだけで（コースの）左右差は特にない。前走はテンが速い中、抑えないといけないくらいでしたから。洋芝にノメるところもなかったし、しっかりグリップも利いていた」とコース適性に自信がのぞいた。

ここをステップに、1着賞金約5億円を誇るオーストラリアのゴールデンイーグル（11月1日、ローズヒルガーデンズ芝1500メートル）へ向かう予定。「次があるので余裕残しですが、走れる状態です。体が少し大きくなったのは成長分。本当に能力がある馬ですから」。貫禄を増したパンジャタワーが北の大地でさらに飛躍を遂げる。

《3歳馬は“買い”》キーンランドCの3歳馬Vは過去10年で16年ブランボヌール、21年レイハリアの2頭。【2・3・0・18】で連対率は年齢別トップの21・7％をマークしている。連に絡んだ5頭はいずれも4番人気以内だった。パンジャタワーはメンバー唯一のG1ホース、大きな支持を集めそう。57キロを背負っても強気に買いだ。