第１０７回全国高校野球選手権大会は２１日、甲子園で準決勝２試合が行われる。ベスト４の各校は２０日、兵庫県内でそれぞれ調整した。準々決勝で今春センバツ王者・横浜を撃破した４強唯一の公立校・県岐阜商は、生まれつき左手の指が欠損している横山温大外野手（３年）が日大三（西東京）戦へ気合を入れた。

夏空に快音を響かせた。甲子園で歴史的名勝負を演じた前日１９日の横浜戦から一夜明け、県岐阜商ナインは気持ちを切り替え、打撃練習に心血を注いだ。変化球に定評のある日大三のエース・近藤を想定してのフリー打撃。横山も強い打球を放ち、汗を流した。

「万全な状態で臨めそうです。今大会は全試合でヒットが出ているので、感覚的にすごくいい状態。次はもっと貢献できるように、いい場面で打てたらと思っています」。４試合で１６打数５安打の打率３割１分３厘、２打点。鍛錬の成果を夢舞台で出せている自信が、表情から漂った。

横浜戦では高校球界屈指の好投手である１５２キロ右腕・織田翔希（２年）と１４６キロ左腕・奥村頼人（３年）らに１６安打を浴びせ、打ち勝った。「みんなどんどん攻める姿勢で挑んで、ああいう結果になった。横浜さんを倒して、チームも勢いに乗っている。次の試合もこの調子でぶつかっていきたい」と横山。挑戦者の覚悟で立ち向かう決意だ。

４強唯一の公立校が快進撃。この日はテレビのワイドショーでも特集されるなど、世間から熱視線を浴びている。全てを力に変える。「自分のこういうハンデがあって、注目してもらっているんですけど、大きな舞台でやれるんだぞ、というところをまだまだ皆さんに示していきたい。自分と同じような境遇の子たちにも、勇気や希望を持ってもらえるように、プレーをしていきたい」。自分のためだけじゃない。だから頑張れる。

６９年ぶり５度目の決勝進出へ、データも後押しする。過去、甲子園で岐阜勢は東京勢に６勝０敗。中でも県岐阜商は３戦３勝だ。日大三の印象を問われ「バランスのとれたレベルの高いチーム。横浜さんみたいな強豪校なので、昨日の勢いを生かして勝ち切りたい」と横山。８９年ぶり夏制覇へ、好球必打で勝負する。（加藤 弘士）