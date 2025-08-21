第107回全国高校野球選手権

第107回全国高校野球選手権は19日、甲子園球場で準々決勝が行われ、第4試合では東洋大姫路（兵庫）が沖縄尚学（沖縄）に1-2で敗れ、4強入りはならなかった。1点を追いかける東洋大姫路のアルプス席には、涙目で応援するチアリーダーや応援団の姿が目撃され、視聴者の感動を誘っている。

東洋大姫路は2回に適時打と犠飛で2点の先制を許すも、2回途中からリリーフした木下鷹大（3年）が好投。8回5安打無失点のピッチングを披露した。打線も3回に桑原大礼（3年）の一発で1点差に追い上げた。

しかしあと1点が遠い。9回は2死満塁と一打サヨナラのチャンスを作るも遊ゴロでゲームセットとなった。

試合終盤には東洋大姫路のチアリーダーが涙目になりながら応援するシーンがNHKに映し出され、心打たれる視聴者が続出。リードされても全力応援する東洋大姫路の応援団に様々なコメントがXに書き込まれた。

「東洋大姫路のチアの子が泣いてるの、最高に青春してて良い」

「東洋のチアの子、既に涙流しながらの応援…信じて戦い続けよう！」

「テレビで見ると応援してる側のうるうるが見えて泣けてくるね」

「応援の一体感と全力で勝ちに行く感じがみんな伝わって良かったな」

「9回の追い上げ凄く盛り上がってました」

21日の準決勝は、第1試合で日大三（西東京）と県岐阜商（岐阜）、第2試合で沖縄尚学（沖縄）と山梨学院（山梨）が対戦する。



