山田裕貴（34）の主演映画「ベートーヴェン捏造」（関和亮監督、9月12日公開）プレミアムナイトが20日、都内で行われた。音楽家ベートーベン役の古田新太（59）、秘書シンドラー役の山田ら、19世紀のウィーンを舞台にした作品に出演した俳優陣が、、劇衣装とメークで登場し観客を沸かせた。

関監督は「当時に近いものを用意した」と、ビンテージの衣装をそろえたことを強調した。ただ、この日も都内は気温35度超と3日連続の猛暑日。英国製のモーニングを着た山田は「1920年代のものなんですよね。身にまといながら役をやれるのは、うれしい」と言った直後に「動きにくい。この首が、もう…今も嫌」と、布地で覆われた首の不快感を訴えた。1930年のスモーキングジャケットを着た古田も「クソ暑いんだよ、これ！ みんな普通の生地なのに俺だけ（厚手の）ベッチンだよ」と汗だくでボヤいた。

衣装とメークは本物に迫ったが、撮影はLEDディスプレーの映像を前に俳優が演じ、撮影するバーチャルプロダクション撮影を採用した。山田は「いち早くハリウッド方式を採用」と胸を張ったが、古田は「海外ロケないよ」と、またボヤき、客席を笑わせた。染谷将太（32）神尾楓珠（26）前田旺志郎（24）小澤征悦（51）小手伸也（51）野間口徹（51）も登壇。【村上幸将】