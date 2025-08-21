プロ野球のファームは20日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイター4試合が行われた。

DeNAは西武戦（横須賀）に5―0で完封勝利。先発のドラフト2位・篠木（法大）が5回2安打7奪三振無失点で1勝目（3敗2セーブ）を挙げた。伊藤が2安打3打点、九鬼が2安打1打点、度会と関根が2安打。西武先発・菅井は7回10安打8奪三振5失点で3敗目。打線は3安打に終わった。

巨人はオイシックス戦（ハードオフ新潟）に延長10回、13―4で勝利。タイブレークの延長10回に6安打で9点を勝ち越した。先発・高橋は3回7安打4失点。オコエが8回の3号ソロなど2安打3打点、浅野も2安打3打点をマーク。オイシックス先発・高野は4回7安打2失点。坂口が2安打2打点、高山が2安打1打点だった。

オリックスはくふうハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に7―0で完封勝利。先発のドラフト3位・山口（仙台育英）が7回3安打無失点の好投で2勝目を挙げた。ともに育成選手の今坂が8回の1号2ランなど3安打3打点、寺本が3安打2打点。くふうハヤテ先発・大竹は5回5安打2失点で5敗目（1勝）。打線は5安打に終わった。

阪神はソフトバンク戦（タマホームスタジアム筑後）に4―3。先発・ネルソンが3回2/3を2安打1失点で、2番手・椎葉が1回1/3を無安打2奪三振無失点で3勝目（2敗）を挙げた。渡辺が3安打2打点、育成選手の福島が3安打。ソフトバンク先発・武田は3回5安打2失点で1敗目。石塚が3安打1打点、栗原が2安打1打点をマークした。