▼エトヴプレ（藤岡師）前が速かったですが、行きっぷりは変わってきている。最後はいっぱいだったが時計は出ているし、先週より良くなっている。

▼エーティーマクフィ（荻野助手）いい感じ。先週土曜にしっかり動かしているし、しまいも反応が良かったので無理をしなかった。順調に来ていますよ。

▼カルロヴェローチェ（佐々木）以前から行きっぷりが強い馬なので、折り合いだけ気を付けました。

▼クファシル（山田助手）状態はいい。中1週なので、しまい2Fだけ。この馬なりに落ち着いています。

▼ジョーメッドヴィン（吉田光助手）しまいだけサラッとやった。前走と変わらず好調を維持しています。

▼ゾンニッヒ（山下助手）中1週なので馬が出来ているか確認した。順調です。

▼ツインクルトーズ（古川吉）イメージ通り。これで良くなってくる感じです。

▼フィオライア（中二助手）体調面に不安はない。前回、体が減っていたので追い切らずに向かいます。使った後の方がいい意味で気合が乗っている。

▼ペアポルックス（古味助手）先週しっかりやっているので、しまい重点。（稽古をつけた荻野琢は）余裕があって手前を替えなかったと言っていたけど、いい感じだったと思います。良馬場でやりたいですね。

▼モリノドリーム（千島助手）前回より、しっかり走れている感じ。きっちり乗り込めているし、体調自体もいいと思います。チャンスはありそうです。